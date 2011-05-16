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Dünya

Endeavour, 6 astronotla yola çıktı!

NASA, Endeavour'un TSİ 15.56'da Florida Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzay yolculuğuna çıktığını belirtti.

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - Endeavour uzay mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmek için 6 astronotla birlikte uzaya fırlatıldı.


NASA, Endeavour'un TSİ 15.56'da Florida Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzay yolculuğuna çıktığını belirtti. 




Mekik filosunun en yenisi olan ve 25. kez uzaya gönderilen Endeavour'un 29 Nisan'daki fırlatma girişimi, elektrik arızası nedeniyle kalkıştan 3,5 saat önce ertelenmişti. 




Endeavour'dan sonra Temmuz'da Atlantis'in yapacağı seferin ardından mekik uçuşları sona erecek.















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