Endeavour, 6 astronotla yola çıktı!

T24

NASA, Endeavour'un TSİ 15.56'da Florida Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzay yolculuğuna çıktığını belirtti.Mekik filosunun en yenisi olan ve 25. kez uzaya gönderilen Endeavour'un 29 Nisan'daki fırlatma girişimi, elektrik arızası nedeniyle kalkıştan 3,5 saat önce ertelenmişti.Endeavour'dan sonra Temmuz'da Atlantis'in yapacağı seferin ardından mekik uçuşları sona erecek.