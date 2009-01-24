Encümen-i Daniş’te ‘derin’ çatlak

Encümen-i Daniş Grubu’nun dünkü toplantısına gelen Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, "Derin devlet diye bir şeyi kabul etmiyorum. Derin Devlet nedir o da belli değil" dedi.



Encümen-i Daniş grubunun üyesi, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, "Derin devlet diye bir şeyi kabul etmiyorum" dedi. Buna karşılık grubun Başkanı eski TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, "Derin devlet vardır ve hep olacaktır" deyince, ortaya ilginç bir görüntü ortaya çıktı.



Ergenekon savcılarının eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç’a sormasıyla gündeme gelen "Encümen-i Daniş" grubu, 15 günlük olağan toplantısını her zamanki gibi Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleştirdi.



'Düşünce kuruluşuyuz'



Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan eski Genelkurmay Başkanı, Emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, "Encümen-i Danış’in neden Ergenekon davasında yer aldığına ilişkin bir soru üzerine, "Tuncer Kılınç, buranın üyesi değildir. Burada hiçbir toplantıya katılmadı. Basın, Ankara’da katıldığı bir toplantıyı burada katılmış gibi yorumladı. Bu ne bir dernek, ne de bir vakıftır. Doğrudan doğruya bir düşünce kuruluşudur" dedi.



Ergenekon ismini dava açıldıktan sonra duyduğunu belirten Kıvrıkoğlu Ergenekon’u nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de, "Ben anlamış değilim. Anlayan varsa anlatsın. Pek çok kişiyi televizyonlarda izledik. Fakat hiçbiri doğru dürüst ’şudur’ diyemiyor. Ergenekon ismini kim vermiş bilmiyorum" diye konuştu. Kıvrıkoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle :



Derin devlet diye bir şeyi kabul etmiyorum. Derin Devlet nedir o da belli değil. Herkes işine geldiği gibi derin devlete bir anlam veriyor. Bu da yanlış.



(İsminin 1 numara diye geçmesi ile ilgili olarak) Ergenekon diye suçlanan kişilerle ne tanışıklığım ne de görüşmüşlüğüm var.



(Bir gün kapınızın çalınması sözkonusu olabilir mi?) Neye göre kapıyı çalıyorlar. Onların düşünceleri kapımızı çalmayı gerektiriyorsa çalarlar. Eğer bir suçumuz varsa.



'Gazze’yi de konuştuk'



Eski MİT müsteşarı Köksal Sönmez da, kahvehane alışkanlıkları bulunmayan kişilerin burada bir araya geldiklerini belirterek, ’Encümen-i Daniş’te çoğunluğun sivillerde olduğunu vurguladı. Eski Kültür Bakanı İlhan Evliyaoğlu, "Gündemimiz geçen hafta Gazze’ydi. Biz de ’Ergenekon’ diye bir konu değil. Kılıç Paşa üyemiz değil" derken, "Gizemli bir toplantı olsa 15 günde bir toplanılır mı?" dedi.



Kılınç: Üye değilim



Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç da eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nu doğrulayarak, "Encümen-i Daniş’e üye değilim. Ne orada ne burada" dedi.



'Toplantıyı basınla yapacağız'



Gazeteciler, tartışmalar nedeniyle Encümen-i Daniş’in dünkü toplantısına büyük ilgi gösterdi. Onlarca basın mensubu, kurul üyeleri eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, eski Kültür Bakanlarından İlhan Evliyaoğlu ve emekli Büyükelçi İlter Türkmen, Moda Deniz Kulübü’ndeki toplantıya girerken, görüntü almak için birbirleriyle yarıştı. İlter Türkmen girişteki gazetecileri görünce "Bugün herhalde toplantıyı gazetecilerle yapacağız" diye espri yaptı.



'Derin devlet vardır yarın da olacaktır'



Tanzimat’tan sonra kurulan Cumhuriyet dönemi boyunca düzenli toplantılar gerçekleştiren Encümen-i Daniş’in Başkanı eski TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, dün CNN Türk’te yayımlanan röportajında, "Derin devlet var ve hep var olacak" diyerek, şöyle konuştu:



Encümen-i Daniş’in devlete yön vermesi gibi bir durum asla düşünülmesin. Gerçeklerden kopuk insanlar değiliz.



(Ergenekon davası için) Bazı kesimlere gözdağı verilmek istendiği biçimde bir izlenim doğmuştur. Bu çok tehlikeli. Bu endişelerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Bunu yapacak olan da yargı organlarıdır.



(Ergenekon’da derin devletle bir ilişki kurulabilir mi?) sorusu üzerine: Derin devlete yüklemek istediğimiz mana nedir? Derin devlet bütün dünya devletlerinde vardır. Bugün de vardır, yarın da olacaktır. Bizi ve devletimizi korumaya yönelik. Bu dış tehlikelere karşı alınan tedbirlerin toplamıdır.



(Ergenekon derin devletin uzantısı mıdır?) Onu davanın ayrıntıları ortaya çıktığında göreceğiz. Onu bilemiyorum.



Katılanlar:



Ergenekon’da 11. dalganın gerçekleştiği güne denk gelen toplantıya katılanlar şöyle:



Eski TBMM başkanı ve Grubun Başkanı Necmettin Karaduman,



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı



Eski Genelkurmay Başkanı Orgenerel Necdet Üruğ



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu



Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman,



Emekli Orgeneral Nahit Özgür



Emekli Büyükelçi İlter Türkmen



Eski MİT Müsteşarı Köksal Sönmez



Eski bakan grubun Genel Sekreteri Cahit Aral



Emekli Büyükelçi Fahir Alaçam



Prof. Dr. Sefa Reisoğlu,



Eski Kültür bakanı Emre Gönensay



Eski Kültür bakanı İlhan Evliyaoğlu

