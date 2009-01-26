Encümen-i Daniş'in ilk ve tek kadın üyesi

Son günlerde gündemden düşmeyen Encümen-i Daniş’e, bir dönem CHP Milletvekili Nur Serter de üyeymiş.



Emekli asker, akademisyenler ve siyasetçilerden oluşan Encümen-i Daniş'in son kadrosu ortaya çıktı. Yaklaşık 60 yıllık sohbet grubunun ilk ve tek kadın üyesi ise CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter oldu. Hatırlanacağı üzere Nur Serter, Ergenekon soruşturmaları kapsamında yürütülen operasyonlar sırasında 'Türkiye'de yaşamaktan' utanç duyuyorum demişti.



Bugün gazetesinin haberine göre Encümen-i Daniş'in yaklaşık 60 yıllık geçmişinde hiç bozulmamış gelenek 2006 yılında bozuldu. 1946'lı yıllara dayanan gruba 2006 yılında ilk kez bir kadın üye kabul edildi. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Nur Serter'in üyelerin önerisi üzerine Encümen-i Daniş üyeliğine kabul edildiği öğrenildi.



Serter, 22 Temmuz seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili seçildikten sonra ise grubun toplantılarına katılmadı. Serter, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde (ADD) birlikte çalıştığı Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur ile Encümen-i Daniş toplantılarında da birlikte çalıştı.



‘İlk kadın üye benim’



CHP'li Serter, Encümen-i Daniş üyeliği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sanıyorum 2006'da davet edildim. Benim de görüşlerimi ifade edebilme imkânı bulacağım çok nitelikli kişilerin yer aldığı bir entelektüel grup. İlk kadın üye olarak beni neden tercih ettiklerini bilmiyorum. Çünkü, o süreçte ben aralarında değildim. Sadece bana benim de katılmamı istediklerini söylediler. Ben de bundan çok büyük mutluluk ve onur duyduğumu söyledim. Bir kadın erkek ayırımı olduğu düşüncesinde değilim. Belki, benden başladı kadınların Encümen-i Daniş üyeliği. Ama, dışarıdan çok sayıda kadın konferans vermek için davet ediliyor."



‘Gizli saklı durum yok’



22 Temmuz seçimlerinden sonra toplantılara katılamadığını anlatan Serter şunları söyledi:



"Ben çok kısa bir süre katılabildim toplantılara. Seçim süreci başladı. Benim bu toplantılara davet edilen ilk kadın olmam, belki bundan sonra başka kadın üyelerin de alınacağının işaretidir. Encümen-i Daniş bir think-thank kuruluşudur, düşünce kuruluşudur. Yıllardır vardır. Bazen konferanslar düzenlenir. Ben de eski tarihlerde bir kere konferans vermek üzere davet edilmiştim. Encümen-i Daniş'te ülke meseleleriyle ilgili değerlendirmeler yapılır. Birbirinden farklı düşüncelere sahip kişiler vardır. Gizli kapaklı bir tarafı yok. Moda Deniz Kulübü'nde toplanır. Gizliliği yok, herkes de bilir. Kimse kendisini gizleme ihtiyacı duymaz."



‘Babam da üyeydi’



Nur Serter'in babası Kurmay Albay Emin Aytekin de Encümen- i Daniş'in 1960'lı yıllardaki üyelerinden. 27 Mayıs'ta İstanbul Örf-i İdare Kurmay Başkanı olan Aytekin, Talat Aydemir cuntası ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 1962'de ordudan ayrıldı. Aytekin daha sonra Encümen-i Daniş üyesi olmuş. Serter, babasından dolayı grubun çalışmalarını yakından bildiğini belirterek, "Babam da emekli olduktan sonra üyesiydi. Ben emekli olmayan tek üyeydim. Toplantılara düzenli katılmadım. Babamdan dolayı da yapılan çalışmaların içeriğini, kalitesini onun döneminden beri çok iyi biliyorum. O yıllarda yapılan entelektüel tartışmaları bize anlatırdı. Benim katıldığım gün babamın bulunduğu süreçle ilgili, onun anısına güzel değerlendirmeler de yapıldı. Bu da beni çok mutlu etti" dedi.



İşte 2006 yılındaki 34 kişilik o kadro



Necmettin Karaduman (TBMM eski Başkanı), emekli Oramiral Bülent Ulusu (Eski Başbakan), emekli Orgeneraller; İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Necdet Üruğ, Aytaç Yalman, Atilla Ateş, Ahmet Çörekçi, Şener Eruygur, Necdet Öztorun, Nahit Özgür, İbrahim Şenocak, Necdet Timur, Süreyya Yüksel. Emekli Oramiral İrfan Tınaz. Emekli Büyükelçiler; Oğuz Gökmen, Temel İskit, Oktay İşcen, Yıldırım Keskin, Sönmez Köksal, Özdem Samberk, Fahir Alaçam. Eski bakanlar; Cahit Aral, Mustafa Aysan, Fethi Çelikba ,Orhan Dikmen, İlhan Evliyaoğlu, Emre Gönensay, Safa Reisoğlu, Hasan Sağlam, Murat Sökmenoğlu, İlter Türkmen. Prof. Dr. Şener Akyol (Eski milletvekili).