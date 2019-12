Encümen-i Daniş'in 28 Şubat mektubu

Encümen-i Daniş’te ‘derin’ çatlak

18 Nisan 1994 tarihli metin 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye başlayıp "Mevcudiyetinden zati alinizin de haberdar olduğunuz topluluğumuz Encümen- i Daniş'in bugünkü toplantısında aşağıdaki isimleri yazılı mensuplarının görüşlerini yüksek bilgi ve takdirlerinize arz ediyoruz" ifadesiyle devam ediyor.



Dönemin başkanı Prof. Dr. Hikmet Altuğ tarafından gönderilen raporun girişinde irtica tehlikesi tanımlandıktan sonra "Türkiye Cumhuriyeti'ni temelinden yıkmak, ülkeyi ve ulusu bölmek hırs ve amacında bulunan sorumsuz kurum ve kişilere karşı aşağıdaki yasal, idari ve yargıya yönelik ciddi ve acil tedbirlerin alınmasını öneririz" deniyor.



Raporun son bölümünde ise "Atatürk'ün yaptıklarının korunması, yapmak istediklerinin bilim ve teknoloji ve aklın rehberliğinde gerçekleştirilmesi için çağdaş ve laik her türlü önlem alınmalıdır" görüşünün altı çiziliyor.



Raporu hazırlayanların listesi



18 Nisan 1994 tarihli toplantının raporunda şu isimlerin imzası bulunuyor:



İsmail Hakkı Akgün (E. Tümgeneral), Şener Akyol (E. Parlamenter), Prof. Dr. Hikmet Altuğ (E. Parlamenter), Prof. Dr. Ekrem Ahaç (E. Parlamenter), Kemal Atalay (E. Orgeneral), Muhsin Batur (E. Hv. Org. Hv. K. K.), Hıfzı Oğuz Bekata (E. İçişleri Bakanı), Orhan Dikmen (E. Tarım Bakanı), Prof. Dr. Fikret Esen (E. Orgeneral), Oğuz Gökmen (E. Büyükelçi), Faruk Ilgaz (E. İst. Beld. Bşk., Yük. Müh.), Ecmel Kutay (İst. Beld. Bşk. E. Korg.), Sezai Orkunt (E. Tümamiral), Nahit Özgür (E. Hv. Org.), Necdet Özmen (E. Büyükelçi), Mukadder Öztekin (E. İçişleri Bakanı), Necdet Öztorun (E. Org. K. K. K.), Hasan Sağlam (E. Korg. M. E. Bakanı), İlyas Seçkin (E. İçişleri Bakanı), Ahmet Serter (E. Tümgeneral), Murat Sökmenoğlu (Ekonomist- Hatay Mv.), İbrahim Şenocak (E. Orgeneral), Kemal Taran (E. Korgeneral), Cemal Tarlan (E. Vali, Senatör), Necdet Üruğ (E. Gn. Kur. Bşk.), Nüvit Yetkin (Av. E. Bakan), Semih Yürük (E. Kurmay Sb.), Necmettin Karaduman (T.B.M.M. Eski Bşk.), İrfan Özaydınlı (E. Parlamenter Bakan, E. Orgeneral), Asaf İlhan (E. Büyükelçi)



Raporun metninden başlıklar



1) Atatürk ilke ve devrimlerini, Türk ulusunun uygar ve çağdaş geleceği, huzur ve güveni bakımından ciddiyetle korunması ve savunulması,





2) Anayasamızın, Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri ve diğer emir ve hükümleri ile demokratik ve laik yapısının her türlü siyasi çekişmeler ve çıkarlar dışında tutulması,



3) Siyasi Partiler Kanunu'nun uygulanması



4) Anayasa ve yasaların öngördüğü, dini siyasete hiçbir şekilde alet edilmemesi, ilkelerinin ödünsüz uygulanması,



5) Anayasanın 174. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin laik niteliğini korumak amacı güden kanunların yaşama geçirilmesi.



Eğitim önerileri



Encümen-i Daniş'in dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na yazdığı 6 maddelik raporun “Eğitimle ilgili önerilermiz” başlıklı son maddesinde şöyle deniliyor:



a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ödünsüz uygulanması ve bu çerçevede eğitim, öğretim, plan ve programlar ile, mevcut imam hatiplerin, din görevlisi ihtiyacına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve meslek okulları statüsüne dönüştürülmesi,



b) Kur'an kurslarının, çağdaş ve yeni sistemlere göre elden geçirilmesi ve gizli Kur'an kurslarının yakın takibe alınarak kapatılması,



c) Çeşitli mezhep ve gizli tarikatlar tarafından açılan, yurt, kurs eğitim ve öğretim yapılan kursların faaliyetlerine son verilmesi,



d) Laik devlet düzenin temelini çağdaş eğitim ve ulusal kültür oluşturur. Bu konuda Atatürk'ün vaad ettiği tüm ilke ve düşüncelerin eğitim ve öğretimde temel kural olarak yeniden değerlendirilmesi.





Mektubun giriş kısmında Prof. Hikmet Altuğ'un imzası var. 2002'de vefat eden Altuğ, askeri tabip kökenli Kulak Burun Boğaz profesörü. Mektubun sonunda yer alan isimlerin, yarısı asker. Dörtte biri diplomat, dörtte biri de akademisyen. 18 Nisan 1994 tarihli mektup, Refah Partisi'nin yüzde 19 oy aldığı ve Ankara, İstanbul gibi önemli büyük şehirlerin belediye başkanlığını kazandığı 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri'nin hemen ardından kaleme alınmış.Mektupta 'Siyasi Partiler Kanunu'nun ciddiyetle uygulanması, Tevhid-i Tedrisat, Kuran kursları ve yurtların denetlenmesi, İmam Hatipler'in meslek okulu yapılması' tavsiyelerinde bulunuluyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, bu tavsiyeleri Başbakan Tansu Çiller'e ilettiği ileri sürülüyor.Mektupta; Musin Batur, İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Şener Eruygur gibi paşaların, neden Encümen-i Daniş üyesi oldukları da anlatılıyor.