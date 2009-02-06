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Encümen-i Daniş tam kadro toplandı

Ergenekon'la gündeme gelen Encümen-i Daniş'in İstanbul'daki toplantısına çok sayıda emekli asker ve sivil yönetici katıldı

06 Şubat 2009 02:00

Ergenekon'la gündeme gelen ''Encümen-i Daniş''in İstanbul'daki toplantısına eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda emekli asker ve sivil üst düzey yönetici katıldı. 
  

Emekli asker ve sivil üst düzey yöneticilerin oluşturduğu ''Encümen-i Daniş''in toplantısı İstanbul'da yapıldı. Moda'daki Deniz Kulübü'nde 15 günde bir araya gelen ''Encümen-i Daniş'' üyeleri, dün saat 13.00 itibarıyla toplanmaya başladı.

Kulübe gelişi sırasında basın mensuplarının bugünkü toplantının konusunu sordukları eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, ''Ona içeride karar verilecek, henüz belli değil'' dedi. Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen de aynı soruya, ''Davos'u konuşabiliriz, ama henüz belli değil'' şeklinde yanıt verdi.

Saat 13.30 sıralarında başlayarak, 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM eski başkanlarından Necmettin Karaduman, ''Ülkemizde ve dünyada meydana gelen olayları konuştuk. Bugün de dünyada ve Türkiye'deki ekonomik sorunları konuştuk. Arkadaşlar, bunun üzerinde değerlendirmelerini yaptılar. Biz de bunun üzerinde konuştuk'' dedi.

Bir soru üzerine Karaduman, Davos'un gündemlerinde olmadığını da sözlerine ekledi. Toplantıya ayrıca, eski Genelkurmay başkanları emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, emekli Orgeneral Necdet Üruğ, eski Başbakan Bülent Ulusu, eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, eski Dışişleri Bakanı Emre Gönensay, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile eski bakanlardan Cahit Aral'ın da katıldığı görüldü. 
 

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