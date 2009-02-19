Encümen-i Daniş, Dostlar Meclisi’ni reddetti

Emekli asker ve sivil üst düzey yöneticilerin oluşturduğu Encümen-i Daniş'in toplantısı, İstanbul'da yapıldı.



Moda'daki Deniz Kulübü'nde 15 günde bir araya gelen "Encümen-i Daniş" üyeleri, saat 13.00 itibarıyla toplanmaya başladı.



Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, kulübe gelişi sırasında bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasındaki 367 tartışmaları ve Dostlar Meclisi ile ilgili ses kayıtları ortaya çıktığına ilişkin iddialar"la ilgili sorusu üzerine, "Bu saçma sapan uydurma şeylere inanıyor musunuz? Olacak şey değil" dedi.



'Bizim alakamız yok'



Eski TBMM başkanlarından Necmettin Karaduman da "Dostlar Meclisi"ne ilişkin soruya "Hiç bizde öyle bir şey yok. Bu konularla bizim bir alakamız yok" karşılığını verdi.



Karaduman, 367 tartışmalarına ilişkin de "Konuşulmadı. Yalnız benim o tarihlerde bir açıklamam vardı. Ben 367'nin Anayasaya uygun olmadığını savunmuştum. Şahsi görüşümdü" dedi.



Karaduman, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından toplantının konusuna ilişkin soruyu, "Tek bir cümleyle cevap vereyim; sadece dış politika konuştuk" diye cevaplandırdı.



Toplantıya ayrıca, eski Genelkurmay başkanları emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, emekli Orgeneral Necdet Üruğ, eski Başbakan Bülent Ulusu, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, eski TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu, emekli büyükelçiler İlter Türkmen ve Özden Sanberk katıldı.



