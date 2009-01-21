'Encümen-i Daniş, BÇG'nin devamı'

Encümen-i Daniş üyeleri konuşmaz

'Tehditleri ciddiye almam'

Eski Fazilet Partisi milletvekili ve dönemin Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış, Encümen-i Daniş grubunun, Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) uzantısı olduğunu iddia etti.Encümen-i Daniş ismini daha önce duymadığını belirten Elkatmış, ancak bu tür toplantıların yapıldığından haberdar olduğunu söyledi. Elkatmış, "Türkiye'de gizli kapaklı bir şey yok. Her şey alenen yapılıyor. Susurluk araştırmasında birtakım engellemeler oldu. Bunu başından beri söylüyoruz. Bilgiler saklandı. Batı Çalışma Grubu vardı. Terör estiriyordu. Batı Çalışma Grubu'nun uzantıları, başka bir şekilde devam etti. Encümen-i Daniş de diyebilirsiniz, başka bir şey de diyebilirsiniz. En son Ergenekon'a geldik dayandık" dedi.Bir kaç gün önce gece yarısı avukatlık bürosuna girilen ve masasına 'sesini kes' yazılı bir mesaj bırakılan Elkatmış, Susurluk-Ergenekon bağlantısına yönelik açıklamalarının birilerini rahatsız ettiğini kaydetti. Tehditleri ciddiye almadığını vurgulayan Elkatmış, "Tehditlerden yılsaydım bu işlere girmezdim. Böyle bir görev almazdım" diye konuştu.