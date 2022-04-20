ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Bir işçinin maaşı en az 20 bin lira olmalı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Bir işçinin maaşının 20 bin lira ve işe ilk kez giren bir üniversite mezununun da 10-12 bin lira alması gerekiyor." dedi.

Aasgari ücrette artışın enflasyonu artıracağı söyleminin büyük bir yanlış olduğunu örneklerle açıklayan Ulusoy, ücret artışı olmadan krizden çıkılamayacağını belirterek bir işçinin ayda en az 20 bin lira kazanması gerektiğini söyledi.

"Yılbaşında asgari ücret sorulduğunda en az net 5-6 bin lira olması gerektiğini söylemiştim" diyen Veysel Ulusoy, "Verilen ücret hemen eridi. TÜİK enflasyonu yüzde 36 civarındaydı. ENAG'ın ise yüzde 80'lerdeydi." dedi.

Gerçek Gündem kanalına katılan Prof. Dr. Veysel Ulusoy; avukat, doktor, gazeteci ve işçi maaşlarıyla ilgili yorumlarda bulundu.

Ulusoy, "Şu anda bir doktor, avukat, öğretim üyesi veya belirli bir seviyeye gelmiş gazetecinin maaşının 40 bin liraya gelmesi gerekiyor. Bir işçinin maaşının 20 bin lira ve işe ilk kez giren bir üniversite mezununun da 10-12 bin lira alması gerekiyor.

Sosyal medyada ya da köşe yazılarında bunu belirtiyoruz ve ilk itiraz edenler asgari ücretle geçinenler oluyor. 'Hocam, asgari ücret yükselirse enflasyon yükselmez mi?' Sen bunu başta böyle söylersen tabii ki yükselmez." dedi.