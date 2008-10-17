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Spor

'En zor gruba düştük'

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün çekilen Fortis Türkiye Kupası kuralarıyla ilgili olarak, "En çekişmeli gruba düştük" dedi.

17 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün çekilen Fortis Türkiye Kupası kuralarıyla ilgili olarak, "En çekişmeli gruba düştük" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satıldığı 'Kartal Yuvası'nın yeni şubesi Antaraes Alış Veriş Merkezi'nde açıldı. Açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticilerin yanı sıra, teknik direktör Mustafa Denizli, futbolcular Delgado, Bobo, Zapatocny, Ali Tandoğan ve Serdar Kurtuluş katıldı.

Açılışa büyük ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Siyah-beyazlı yönetim ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Daha sonra Yıldırım Demirören, Mustafa Denizli ve futbolcular, yeni mağazanın açılış kurdelasını kesti. Açılış töreninin ardından Mustafa Denizli ve futbolcular, taraftarlara imza dağıttı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Teknik direktör Mustafa Denizli, açılış töreninde Fortis Türkiye Kupası kuralarıyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, "Grupta denk takımlar var. Diğer gruplara baktığımız zaman en çekişmeli gruba düştük. Zaten kupayı kazanmak istiyorsak güçlü takımlar karşımıza çıkacak. Bu yüzden rakiplerimizi güçlü-zayıf diye ayırmıyoruz. Önemli olan ilk etapta grupta başarılı olarak çeyrek finale yükselmek" ifadelerini kullandı.

Belirtilen saatten yaklaşık 40 dakika geç başlayan açılış ve imza töreninin sadece 20 dakika sürmesi, Siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

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