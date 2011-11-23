En zenginler listesinde 7 medya patronu

T24- Ekonomist dergisi gelenekselleşen "En Zengin 100" araştırmasının 2011 sonuçlarını yayımladı. Listede Türkiye’nin en zenginler listesindeki 7 ismin aynı zamanda medya patronu olması dikkat çekti.

Ekonomist dergisinin "En Zengin 100" listesine giren medya patronlarının sıralaması ve servetleri şöyle:

2. Ferit Şahenk (Doğuş Holding) - 6-8 milyar dolar

9. Aydın Doğan (Doğan Holding) - 4-5 milyar dolar

10. Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Holding) - 4-5 milyar dolar

23. Akın İpek (İpek Grubu) - 2-3 milyar dolar

30. Turgay Ciner (Ciner Grubu) - 1.5-2 milyar dolar

42. Ahmet Çalık (Çalık Grup) - 1-1.5 milyar dolar

50. Erdoğan Demirören (Demirören Holding) - 1-1.5 milyar dolar

89. Fettah Tamince (Rixsos) - 500-750 milyon dolar