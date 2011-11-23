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Ekonomi

En zenginler listesinde 7 medya patronu

Ekonomist dergisi gelenekselleşen "En Zengin 100" araştırmasının 2011 sonuçlarını yayımladı.

23 Kasım 2011 02:00

 T24- Ekonomist dergisi gelenekselleşen "En Zengin 100" araştırmasının 2011 sonuçlarını yayımladı. Listede Türkiye’nin en zenginler listesindeki 7 ismin aynı zamanda medya patronu olması dikkat çekti.

 

Ekonomist dergisinin "En Zengin 100" listesine giren medya patronlarının sıralaması ve servetleri şöyle:



2. Ferit Şahenk (Doğuş Holding) - 6-8 milyar dolar



9. Aydın Doğan (Doğan Holding) - 4-5 milyar dolar



10. Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Holding) - 4-5 milyar dolar



23. Akın İpek (İpek Grubu) - 2-3 milyar dolar



30. Turgay Ciner (Ciner Grubu) - 1.5-2 milyar dolar



42. Ahmet Çalık (Çalık Grup) - 1-1.5 milyar dolar



50. Erdoğan Demirören (Demirören Holding) - 1-1.5 milyar dolar



89. Fettah Tamince (Rixsos) - 500-750 milyon dolar

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