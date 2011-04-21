T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EN ZENGİNİ YİNE MANCHESTER UNİTED ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 19:12

-EN ZENGİNİ YİNE MANCHESTER UNİTED  ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - İngiltere'den Manchester United, dünyada halen en zengin futbol kulübü olma unvanını sürdürüyor. Manchester United, art arda yedi yıldır ''Dünyanın En Zengin Futbol Kulüpleri'' listesinde ilk sırayı kimseye bırakmıyor. Forbes Dergisi'nin ''Dünyanın En Zengin Futbol Kulüpleri'' araştırmasına göre, Manchester United 1,86 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, bu kulübü 1,45 milyar dolarla İspanya'dan Real Madrid ve 1,19 milyar dolarla İngiltere'den Arsenal izliyor. Kulüplerin değerinin belirlenmesinde, yayın hakları, sponsorluk, bilet ve ticari satışlar, karlılık ve borç seviyeleri gibi verilerin kullanıldığı araştırmada, daha önce listenin beşinci sırasında yer alan Alman Bayern Münich bir basamak yükselerek dördüncü sıraya, İspanyol Barcelona ise bir basamak gerileyerek beşinci sıraya yerleşti.  Bayern Münich'in değeri 1 milyar doları üzerine çıkarak 1,04 milyar dolar olurken, daha önce değeri 1 milyar dolar olan Barcelona'nın değeri 975 milyon dolara düştü. Forbes Genel Yayın Yönetmeni Mike Ozanian, Barcelona kulübünün değerinin yüksek borç, güçlü ABD doları ve kulübün maçlarını yayınlayan medya şirketinin finansal istikrarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle gerilediğini ifade etti. İngiliz futbol kulüplerinden Chelsea dokuzuncu sıradan yedinci sıraya yükselirken, Liverpool ise değerinin 822 milyon dolardan 552 milyon dolara düşmesi nedeniyle altıncı sıradan dokuzuncu sıraya geriledi. Liverpool yüzde 33 değer kaybıyla en fazla değeri düşen futbol kulübü olurken, Real Madrid ise yüzde 10 değer artışıyla en fazla değeri artan futbol kulübü oldu. İlk 10 sıradaki futbol kulüplerinin toplam değeri 9 milyar 617 milyon doları buluyor.  Dünyanın En Zengin Futbol Kulüpleri sıralamasında ilk 10'a İngiltere'den 4, İtalya'dan 3, İspanya'da 2 ve Almanya'dan 1 futbol kulübü girdi.  -TABLO- Dünyanın en zengin futbol kulüplerinin 2009/2010 sezonunda ABD doları cinsinden değeri şöyle: /* .                                     2008/2009 SEZONU        2009/2010 SEZONU  FUTBOL KULÜBÜ           ÜLKE         DEĞERİ(MİLYON DOLAR)   DEĞERİ (MİLYON DOLAR) ------------------     -----------   --------------------  -------------------                            Manchester United       İngiltere          1.835                   1.864                Real Madrid             İspanya            1.323                   1.451 Arsenal                 İngiltere          1.181                   1.192 Bayern Münich           Almanya              990                   1.048 Barcelona               İspanya            1.000                     975 AC Milan                İtalya               800                     838  Chelsea                 İngiltere            646                     658 Juventus                İtalya               656                     628 Liverpool               İngiltere            822                     522 İnter Milan             İtalya               413                     441 */   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24