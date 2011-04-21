-EN ZENGİNİ YİNE MANCHESTER UNİTED ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - İngiltere'den Manchester United, dünyada halen en zengin futbol kulübü olma unvanını sürdürüyor. Manchester United, art arda yedi yıldır ''Dünyanın En Zengin Futbol Kulüpleri'' listesinde ilk sırayı kimseye bırakmıyor. Forbes Dergisi'nin ''Dünyanın En Zengin Futbol Kulüpleri'' araştırmasına göre, Manchester United 1,86 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, bu kulübü 1,45 milyar dolarla İspanya'dan Real Madrid ve 1,19 milyar dolarla İngiltere'den Arsenal izliyor. Kulüplerin değerinin belirlenmesinde, yayın hakları, sponsorluk, bilet ve ticari satışlar, karlılık ve borç seviyeleri gibi verilerin kullanıldığı araştırmada, daha önce listenin beşinci sırasında yer alan Alman Bayern Münich bir basamak yükselerek dördüncü sıraya, İspanyol Barcelona ise bir basamak gerileyerek beşinci sıraya yerleşti. Bayern Münich'in değeri 1 milyar doları üzerine çıkarak 1,04 milyar dolar olurken, daha önce değeri 1 milyar dolar olan Barcelona'nın değeri 975 milyon dolara düştü. Forbes Genel Yayın Yönetmeni Mike Ozanian, Barcelona kulübünün değerinin yüksek borç, güçlü ABD doları ve kulübün maçlarını yayınlayan medya şirketinin finansal istikrarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle gerilediğini ifade etti. İngiliz futbol kulüplerinden Chelsea dokuzuncu sıradan yedinci sıraya yükselirken, Liverpool ise değerinin 822 milyon dolardan 552 milyon dolara düşmesi nedeniyle altıncı sıradan dokuzuncu sıraya geriledi. Liverpool yüzde 33 değer kaybıyla en fazla değeri düşen futbol kulübü olurken, Real Madrid ise yüzde 10 değer artışıyla en fazla değeri artan futbol kulübü oldu. İlk 10 sıradaki futbol kulüplerinin toplam değeri 9 milyar 617 milyon doları buluyor. Dünyanın En Zengin Futbol Kulüpleri sıralamasında ilk 10'a İngiltere'den 4, İtalya'dan 3, İspanya'da 2 ve Almanya'dan 1 futbol kulübü girdi. -TABLO- Dünyanın en zengin futbol kulüplerinin 2009/2010 sezonunda ABD doları cinsinden değeri şöyle: /* . 2008/2009 SEZONU 2009/2010 SEZONU FUTBOL KULÜBÜ ÜLKE DEĞERİ(MİLYON DOLAR) DEĞERİ (MİLYON DOLAR) ------------------ ----------- -------------------- ------------------- Manchester United İngiltere 1.835 1.864 Real Madrid İspanya 1.323 1.451 Arsenal İngiltere 1.181 1.192 Bayern Münich Almanya 990 1.048 Barcelona İspanya 1.000 975 AC Milan İtalya 800 838 Chelsea İngiltere 646 658 Juventus İtalya 656 628 Liverpool İngiltere 822 522 İnter Milan İtalya 413 441 */