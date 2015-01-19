En zengin yüzde 1, dünyanın yarısına sahip

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi bünyesinde yoksulluk üzerine çalışmalar yapan sivil toplum örgütü Oxfam’ın yayınladığı son rapor, yoksullar ve zenginler arasındaki farkı ortaya koydu.

Rapora göre dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi dünyanın geri kalanından daha fazla servete sahip olacak. En zengin yüzde 1'lik kesimin servetinin 2016 yılında toplam servetin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olması bekleniyor. Dünyanın en zengin yüzde 1’lik bölümünün serveti, dünyanın toplam servetinin 2009 yılında yüzde 44'ünü, 2014’te ise yüzde 48’ini oluşturuyordu. Araştırmada eşitsizlikteki patlamayla açlık ve yoksullukla baş edilemeyeceği vurgulandı.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, Oxfam Genel Müdürü Winnie Byanyima, zenginler ve dünyanın geri kalanı arasındaki farkın hızlı açıldığına dikkat çekti.

Rapora göre dünyadaki en zengin insanlar daha da zenginleşecek. Dünyanın en zengin yüzde 12'lik kesiminin ortalama geliri yıllık 2.7 milyon dolar.

Oxfam, Davos’ta Çarşamba günü başlayacak Dünya Ekonomi Forumu öncesinde açıkladığı raporun, oradaki katılımcıların da gündeminde olması çağrısı yaptı.

Araştırmanın açıklaması ABD Başkanı Barack Obama'nın yeni bir vergi sistemi duyuracağı haberlerinin üzerine geldi. Obama da zenginden alıp orta sınıfa harcamayı amaçlıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama yarın yapacağı konuşmasında, içinde ülkenin en büyük finans şirketlerinden ve zenginlerden ek vergi alınmasını da içeren bir plan açıklayacak. Obama ortaya çıkacak 300 milyar doları aşkın kaynağı, kongreden onay çıkması halinde, orta sınıfın vergi yükünün hafifletilmesinde kullanacak.