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Dünya

En zengin ve en fakir İslam ülkeleri arasındaki gelir farkı 220 kat

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası...

16 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, ''48 en az gelişmiş ülke arasında 22 İslam ülkesinin bulunmasından ve en zengin İslam ülkesi ile en fakir İslam ülkesi arasındaki gelir farkının 220 kat olmasından rahatsızlık duyduğunu'' söyledi.  



TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Başkanı ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hisarcıklıoğlu, TOBB-İslam Kalkınma Bankası İşbirliği Anlaşması 2011 yılı İkinci Gözden Geçirme Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, temasları kapsamında, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Ahmed Muhammed Ali, İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Tıktık, İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Salih Kamil ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile ikili görüşmeler yaptı. 


En az gelişmiş 48 ülke'nin 22'si İslam ülkesi

İslam Kalkınma Bankası-TOBB işbirliği kapsamında, 2011 yılında gerçekleştirilen projeler ve 2012 yılı için iş planının ele alındığı toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, ''48 en az gelişmiş ülke arasında 22 İslam ülkesinin bulunmasından ve en zengin İslam ülkesi ile en fakir İslam ülkesi arasındaki gelir farkının 220 kat olmasından rahatsızlık duyuyorum. TOBB-İslam Kalkınma Bankası İşbirliği Anlaşması bu olumsuz tablonun düzeltilmesi açısından önemli bir işlevi yerine getirecek'' dedi.


Gelir farkı nasıl azaltılır?

''İslam dünyasının kalkınması ve gelir farkının azaltılmasında anahtar, girişimci orta sınıftır'' diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB–İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde özel sektörün ve buna bağlı olarak oda sisteminin geliştirilmesine yönelik projelerin son derece önemli olduğunu ifade etti. 

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Ahmed Muhammed Ali de TOBB ile işbirliğinin, İslam Kalkınma Bankası'nın misyonuna katkı sağladığını belirtti.

İşbirliğine verdiği önem ve hayata geçirdikleri somut projeler için Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Muhammed Ali, işbirliği süresince elde edilen başarıların sadece başlangıç olduğunu, bu sürecin devamında birlikte çalışılarak İslam ülkelerinin kalkınmasına daha faydalı olunacağına inandığını kaydetti.



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