En zengin Arap’ın zararı 25 milyar dolar

Dünya çapındaki mali kriz nedeniyle en zengin 50 Arap bu yıl toplam 25 milyar dolar kaybetti.



İş çevrelerinin dergisi Arabian Business internetteki sitesinde bugün yayımlanan sıralamaya göre, sadece Suudi Arabistan Prensi El Velid Bin Talal'ın bu yılki zararı 4 milyar doları buldu.



Mali krizin yansımalarını ortaya koyan sıralamada Prens El Velid'in servetinin 17,08 milyar dolara indiği ama yine de bölgedeki en zenginler listesinde birinci sırayı kimseye kaptırmadığı belirtildi.



Kuveytli iş adamı Nasır El Horafi'nin geçen yıla nazaran 2 milyar dolarlık kaybı olduğunu ortaya koyan sıralamada, El Horafi'nin 9,6 milyar dolara gerileyen servetiyle en zenginler listesinde ikinci olduğu kaydedildi.



Prens El Velid, Amerikan Forbes dergisinin Mayıs ayında yayımladığı dünyanın en zenginleri listesinde 19. sırada yer alıyordu.



Arabian Business'deki sıralamada, en zengin 50 Arabın servetlerinin yüzde 12'lik düşüşle 199,48 milyar dolara gerilediği de açıklandı.



Sıralamaya, bazıları büyük servet sahibi olan üst düzey Arap siyaset adamlarının dahil edilmediği de vurgulandı.

