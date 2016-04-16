“En zengin 60 kişi, 3.5 milyar kişiden daha zengin”

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti’nin adayı olmak için yarışan Bernie Sanders, Vatikan’da ekonomik ve toplumsal adalet temalı bir konferansa katılarak “ahlaklı ekonomi” çağrısı yaptı.

Vatikan’a bağlı bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteren Papalık Sosyal Bilimler Akademisi’nde “Ahlaklı bir ekonominin aciliyeti” başlıklı bir konuşma yapan Sanders şunları söyledi:

“Bugün dünya nüfusunun yüzde 1’i, geri kalan yüzde 99’undan daha zengin. En zengin 60 kişi, nüfusun yarısından, 3.5 milyar kişiden daha fazla zenginliğe sahip. Bu kadar az kişinin bu kadar fazla servete sahip olduğu, bu kadar çok kişininse bu kadar az şeye sahip olduğu bir zamanda, bu çağdaş ekonominin ahlaksız ve sürdürülemez temellerine karşı çıkmalıyız.”



"Kontrolsüz küreselleşme"



Bolivya lideri Evo Morales ve Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa’nın da katıldığı konferansta konuşan Bernie Sanders, “kontrolsüz küreselleşme ve spekülatif mali sistem üzerine kurulu piyasa ekonomisinin ortak faydayı koruyan yasal, siyasi ve ahlaki kısıtlamaları parçaladığı” eleştirisinde bulundu.

Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sanders ayrıca, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara da dikkat çekerek “Fosil yakıt endüstrisinin hırsları dünyamızı yok ediyor. İklim değişikliği gerçektir ve insan eylemlerinden kaynaklanıyor” dedi. Sanders, “kendi milyarlarını, çocuklarımızın ve gezegenimizin geleceğinden çok daha fazla önemseyen insanların hırsına” karşı durulması gerektiğini vurguladı.

Sanders, Katolik Kilisesi’nin ekonomi konusundaki öğretileri ile Papa Francesco’nun toplumsal ve ekonomik adaletsizlik karşıtı mesajlarını da övdü.

Öte yandan Bernie Sanders, dünkü konferansın ardından bu sabah Vatikan’da Papa Francesco ile görüşerek “dünya ekonomisine ahlak ve adalet getirilmesi” konusunda görüş alışverişinde bulundu. Sanders görüşmenin ardından AP ajansına yaptığı açıklamada, “Papa’ya hırsa değil ahlaka dayalı bir ekonomi ihtiyacından söz ederek bu dünya için oynadığı inanılmaz rolü ne kadar takdir ettiğimi söyledim” dedi. Sanders Papa’yı “yalnızca bugünün değil modern dünya tarihinin olağanüstü figürlerinden biri” olarak tanımladı.

ABD’de Demokratik Parti’nin başkan adayı olabilmek için Hillary Clinton’la yarışan Bernie Sanders, kampanya sırasında yurt dışına çıkarak risk almakla eleştiriliyordu. Sanders, Katolik oylarını almak için Vatikan’a yaklaşmakla da suçlanmıştı. Ancak Senatör Sanders bu eleştirilere karşılık, “Kampanyadan bir günlüğüne uzak kaldığımı biliyorum ancak bu daveti aldığımda o kadar duygulandım ki reddedemezdim” dedi.

Vatikan’daki konferansı düzenleyen akademinin rektörü Marcelo Sanchez Sorondo da, Papa’nın toplumsal ve ekonomik adalet konusundaki mesajlarına ilgisi nedeniyle Sanders’ı davet ettiklerini açıkladı.