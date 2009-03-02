En zengin 100 Türk'ün serveti yarıya indi

Ekonomik kriz zenginleri de vurdu. Forbes'un milyarderler kulübüne ilk kez Sabancı ve Koç ailesinden hiç kimse giremedi. Bu yıl en zengini ise Hüsnü Özyeğin oldu.



Forbes Türkiye'nin en zengin 100 kişi listesindekiler, servetlerinin yarısını krize kurban verdi. Milyarderler kulübüne ilk kez Sabancı ve Koç ailesinden hiç kimse giremedi. Servetlerinin yarısını kaybeden dolar milyarderlerinin birçoğu artık milyoner. Forbes Türkiye "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Geçen yıl dünya milyarderler listesine 36 kişi sokmayı başaran Türkiye'de bu yıl milyarder sayısı 13'e geriledi. Bir başka deyişle 23 milyarder 'küme düştü'.



Forbes'un yaptığı hesaplamalara göre servet erozyonunun en önemli nedeni borsa. Hisse fiyatlarının tepetaklak olması zenginlerin servetini de aşağıya çekti. Alınan bilgiye göre son hesaplamalar ise Forbes'un genel merkezi ABD'nin hesapları kapattığı şubat ortasına göre yapıldı. Bu da servet düşüşünün devam etmesine neden oldu. Forbes Türkiye'nin sonuçlarına gelince şu bilgiler özetlenebilir:



Servet toplamı 56,6 milyar dolar



Geçen yıl "En Zengin 100 Türk"ün toplam serveti 111 milyar dolardı. Bu yıl rakam 56.6 milyar dolara geriledi. Bu yüzde 49'luk bir erime anlamına geliyor. Türkiye'nin en zengin 100 kişisi 2008'de toplam servetlerini, bir önceki yıla göre 24.8 milyar dolar artırmıştı. Aradan geçen bir yılda servetlerindeki erime o kadar hızlı oldu ki 2006'da ulaştıkları büyüklüğün 18.9 milyar dolar altına düşerek dört yıl geriye gittiler.



En çok kaybeden Tara oldu



Listenin en çok para kaybedeni Enka'nın patronu Şarık Tara. 2007 sonu itibariyle listenin zirvesine 4.1 milyar dolarlık servetiyle oturan Tara, tahtını kaptırmadı ancak servetinden tam 2,5 milyar dolar buharlaştı. Tara'nın servetindeki bu düşüşün en önemli nedeni krizin en ağır tahribata neden olan ülkelerden biri olan Rusya'da iş yapıyor olması. Şirketin piyasa değeri, dolar bazında 11 milyardan 4 milyar dolara geriledi.



Bu olumsuz tablo Tara'ya özgü bir olay değil En Zengin 100 Türk'ün 99'u için geçerli. Geçen yıl bir röportajında Forbes listesine 4 milyar dolarlık serveti ile girmesi üzerine sorulan bir soruya Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, "Benim bu kadar param yok ki. Banka satışından gelen nakdimi yatırımlara harcadım" demişti. Özyeğin'in serveti de 4 milyar dolardan 2.9 milyara geriledi. Aydın Doğan'ın ise serveti 2 milyardan 750 milyon dolara geriledi...



Yeni şampiyon Özyeğin



Bu yıl Türkiye'nin en zengin kişisi, geçen yılın üçüncüsü Hüsnü Özyeğin olurken, geçen yılın birincisi Mehmet Emin Karamehmet ikinciliğe geriledi.



En zengin 100 Türk'ün toplam serveti, geçen yıla oranla ortalama yüzde 49,1 oranında azalarak 56 milyar 165 milyon dolar olarak gerçekleşti. Listedeki ilk on beş kişinin toplam serveti ise 20 milyar 150 milyon dolar oldu.



Listede 46 kişinin sıralamadaki yeri yükselirken, 41 kişinin sıralamadaki yeri geriledi. Listede 6. sırada yer alan Ferit Şahenk yerini korudu. Listeye yeni girenlerin sayısı ise 12 kişi oldu.



Sabancı Holdingden 12 kişi toplam 4 milyar 710 milyon dolar, Koç Holdingden 6 kişi toplam 2 milyar 795 milyon dolar, Doğan Holdingden toplam 6 kişi 1 milyar 680 milyon dolar, Enka İnşaattan toplam 5 kişi 3 milyar 275 milyon dolar, Doğuş Holdingden 3 kişi 2 milyar 700 milyon dolar, Eczacıbaşı Holdingden 2 kişi 1 milyar 600 milyon dolar, Zorlu Holdingden de 3 kişi 2 milyar 350 milyon dolar servet ile listede yer aldı.



En zengin 100 Türk listesindeki isimler, servetleri ve şirketleri şöyle sıralandı:



Adı - Milyon dolar - Şirketi



1 Hüsnü Özyeğin - 2.900 - Fiba Şirketler Grubu

2 Mehmet Emin Karamehmet - 2.800 - Çukurova Holding

3 Şarık Tara - 1.600 - Enka İnşaat

4 Ali İbrahim Ağaoğlu - 1.500 - Ağaoğlu Şirketler Grubu

5 Ahmet Zorlu - 1.300 - Zorlu Holding

6 Ferit Şahenk - 1.100 - Doğuş Holding

7 Mubariz Gurbanoğlu - 1.100 - Palmali Grubu

8 Murat Ülker - 1.100 - Yıldız Holding

9 Murat Vargı - 1.100 - MV Holding

10 Ahmet Çalık - 1.000 - Çalık Holding

11 Filiz Şahenk - 1.000 - Doğuş Holding

12 Kamil Yazıcı - 1.000 - Yazıcılar Holding

13 Tuncay Özilhan - 1.000 - Anadolu Grubu

14 Turgay Ciner - 850 - Ciner Grubu

15 Bülent Eczacıbaşı - 800 - Eczacıbaşı Holding

16 Erman Ilıcak - 800 - Rönesans İnşaat

17 Faruk Eczacıbaşı - 800 - Eczacıbaşı Holding

18 Olgun Zorlu - 800 - Zorlu Holding

19 Yalçın Sabancı - 800 - Ya-Sa Holding

20 Aydın Doğan - 750 - Doğan Grubu

21 Semahat Arsel - 750 - Koç Topluluğu

22 Sinan Tara - 750 - Enka İnşaat

23 Mehmet Rüştü Başaran - 700 - Habaş

24 Rahmi Koç - 700 - Koç Topluluğu

25 Recep Sami Yazıcı - 700 - Diler Holding

26 Suat Günsel - 700 - Yakındoğu Üniversitesi

27 Ethem Sancak - 690 - Hedef Alliance Holding

28 Ahsen Özokur - 650 - Yıldız Holding

29 Deniz Şahenk - 600 - Doğuş Holding

30 Ömer Dinçkök - 600 - Akkök Grubu

31 Suna Kıraç -600 - Koç Topluluğu

32 Şevket Sabancı - 600 - Sabancı Holding

33 Serra Sabancı - 550 - Sabancı Holding

34 Suzan Sabancı Dinçer - 540 - Sabancı Holding

35 Ahmet Keleşoğlu - 530 - Selçuk Ecza Holding

36 Çiğdem Sabancı Bilen - 510 - Sabancı Holding

37 İbrahim Bodur - 510 - Kale Grubu

38 Hamdi Akın - 500 - Akfen Holding

39 Kağan Gürsel - 500 - Kiska Holding

40 Mehmet Hattat - 500 - Hema Holding

41 Mehmet Torun - 500 - Torunlar Şirketler Grubu

42 Mustafa Latif Topbaş - 500 - Bim Birleşik Mağazalar

43 Ünal Aysal - 500 - Unit Group

44 Ali Dinçkök - 450 - Akkök Grubu

45 Erdal Aksoy - 450 - Turcas Petrol

46 Erkut Soyak - 450 - Soyak Holding

47 Mehmet Cengiz - 450 - Cengiz Holding

48 Dilek Sabancı - 430 - Sabancı Holding

49 Sevil Sabancı - 430 - Sabancı Holding

50 Ali Nuri Çolakoğlu Varisleri - 425 - Çolakoğlu Metalurji

51 Hasan Çolakoğlu - 425 - Çolakoğlu Metalurji

52 İbrahim Çeçen - 400 - IC Holding

53 Mehmet Nazif Günal - 400 - MNG Holding

54 Nihat Özdemir - 400 - Limak Şirketler Grubu

55 Nilüfer Çiftçi - 400 - Akkök Grubu

56 Sezai Bacaksız - 400 - Limak Şirketler Grubu

57 Vildan Gülçelik - 375 - Enka İnşaat

58 Erol Üçer - 370 - Gama İnşaat

59 Uğurhan Tunçata - 370 - Gama İnşaat

60 Yüksel Erimtan - 370 - Gama İnşaat

61 Bayram Yusuf Aslan - 350 - İçdaş

62 Bülent Doğanay Samuray - 350 - Palmet Enerji

63 Erdoğan Demirören - 350 - Demirören Grubu

64 İshak Alaton - 350 - Alarko Holding

65 Lucien Arkas - 350 - Arkas Holding

66 Arzuhan Doğan Yalçındağ - 340 - Doğan Grubu

67 Begümhan D. Faralyalı - 340 - Doğan Grubu

68 Hanzade Doğan Boyner - 340 - Doğan Grubu

69 Vuslat Doğan Sabancı - 340 - Doğan Grubu

70 Sema Işıl Doğan - 320 - Doğan Grubu

71 Sevda Gülçelik - 315 - Enka İnşaat

72 Ali Nihat Gökyiğit - 300 - Tekfen Holding

73 Demir Sabancı - 300 - Sabancı Holding

74 Erol Sabancı - 300 - Sabancı Holding

75 Feyyaz Berker - 300 - Tekfen Holding

76 Necati Akçağlılar - 300 - Tekfen Holding

77 Nuri Özaltın - 300 - Özaltın İnşaat

78 Ömer Sabancı - 300 - Sabancı Holding

79 Nurettin Çarmıklı - 285 - Nurol Holding

80 Ali Rıza Yıldırım - 275 - Yıldırım Holding

81 Erol Çarmıklı - 275 - Nurol Holding

82 İnan Kıraç - 275 - Kıraça Şirketler Top.

83 Mehmet Oğuz Çarmıklı - 275 - Nurol Holding

84 Yüksel Yıldırım - 275 - Yıldırım Holding

85 Mustafa Koç - 260 - Koç Topluluğu

86 Ali İsmail Sabancı - 250 - Sabancı Holding

87 Ali Koç - 250 - Koç Topluluğu

88 Demet Çetindoğan Sabancı - 250 - Sabancı Holding

89 Emine Sabancı Kamışlı - 250 - Sabancı Holding

90 Emrullah Turanlı - 250 - Taşyapı İnşaat

91 Nafi Güral - 250 - Güral Porselen

92 Zafer Kurşun- 250- Orjin Grup

93 Zafer Yıldırım -250- Orjin Grup

94 Zeki Zorlu -250 -Zorlu Holding

95 Ali Gülçelik- 235- Enka İnşaat

96 Ömer Koç -235 -Koç Topluluğu

97 Saffet Ulusoy -230- Ulusoy Holding

98 Yılmaz Ulusoy -230- Ulusoy Holding

99 Nezih Barut -225 -Abdi İbrahim

100 Feyman Yaşar -220- Yaşar Holding









