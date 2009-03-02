En zengin 100 Türk'ün serveti yarıya indi

Ekonomik kriz zenginleri de vurdu. Forbes'un milyarderler kulübüne ilk kez Sabancı ve Koç ailesinden hiç kimse giremedi. Bu yıl en zengini ise Hüsnü Özyeğin oldu.
Forbes Türkiye'nin en zengin 100 kişi listesindekiler, servetlerinin yarısını krize kurban verdi. Milyarderler kulübüne ilk kez Sabancı ve Koç ailesinden hiç kimse giremedi. Servetlerinin yarısını kaybeden dolar milyarderlerinin birçoğu artık milyoner. Forbes Türkiye "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Geçen yıl dünya milyarderler listesine 36 kişi sokmayı başaran Türkiye'de bu yıl milyarder sayısı 13'e geriledi. Bir başka deyişle 23 milyarder 'küme düştü'.
Forbes'un yaptığı hesaplamalara göre servet erozyonunun en önemli nedeni borsa. Hisse fiyatlarının tepetaklak olması zenginlerin servetini de aşağıya çekti. Alınan bilgiye göre son hesaplamalar ise Forbes'un genel merkezi ABD'nin hesapları kapattığı şubat ortasına göre yapıldı. Bu da servet düşüşünün devam etmesine neden oldu. Forbes Türkiye'nin sonuçlarına gelince şu bilgiler özetlenebilir:
Servet toplamı 56,6 milyar dolar
Geçen yıl "En Zengin 100 Türk"ün toplam serveti 111 milyar dolardı. Bu yıl rakam 56.6 milyar dolara geriledi. Bu yüzde 49'luk bir erime anlamına geliyor. Türkiye'nin en zengin 100 kişisi 2008'de toplam servetlerini, bir önceki yıla göre 24.8 milyar dolar artırmıştı. Aradan geçen bir yılda servetlerindeki erime o kadar hızlı oldu ki 2006'da ulaştıkları büyüklüğün 18.9 milyar dolar altına düşerek dört yıl geriye gittiler.
En çok kaybeden Tara oldu
Listenin en çok para kaybedeni Enka'nın patronu Şarık Tara. 2007 sonu itibariyle listenin zirvesine 4.1 milyar dolarlık servetiyle oturan Tara, tahtını kaptırmadı ancak servetinden tam 2,5 milyar dolar buharlaştı. Tara'nın servetindeki bu düşüşün en önemli nedeni krizin en ağır tahribata neden olan ülkelerden biri olan Rusya'da iş yapıyor olması. Şirketin piyasa değeri, dolar bazında 11 milyardan 4 milyar dolara geriledi.
Bu olumsuz tablo Tara'ya özgü bir olay değil En Zengin 100 Türk'ün 99'u için geçerli. Geçen yıl bir röportajında Forbes listesine 4 milyar dolarlık serveti ile girmesi üzerine sorulan bir soruya Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, "Benim bu kadar param yok ki. Banka satışından gelen nakdimi yatırımlara harcadım" demişti. Özyeğin'in serveti de 4 milyar dolardan 2.9 milyara geriledi. Aydın Doğan'ın ise serveti 2 milyardan 750 milyon dolara geriledi...
Yeni şampiyon Özyeğin
Bu yıl Türkiye'nin en zengin kişisi, geçen yılın üçüncüsü Hüsnü Özyeğin olurken, geçen yılın birincisi Mehmet Emin Karamehmet ikinciliğe geriledi.
En zengin 100 Türk'ün toplam serveti, geçen yıla oranla ortalama yüzde 49,1 oranında azalarak 56 milyar 165 milyon dolar olarak gerçekleşti. Listedeki ilk on beş kişinin toplam serveti ise 20 milyar 150 milyon dolar oldu.
Listede 46 kişinin sıralamadaki yeri yükselirken, 41 kişinin sıralamadaki yeri geriledi. Listede 6. sırada yer alan Ferit Şahenk yerini korudu. Listeye yeni girenlerin sayısı ise 12 kişi oldu.
Sabancı Holdingden 12 kişi toplam 4 milyar 710 milyon dolar, Koç Holdingden 6 kişi toplam 2 milyar 795 milyon dolar, Doğan Holdingden toplam 6 kişi 1 milyar 680 milyon dolar, Enka İnşaattan toplam 5 kişi 3 milyar 275 milyon dolar, Doğuş Holdingden 3 kişi 2 milyar 700 milyon dolar, Eczacıbaşı Holdingden 2 kişi 1 milyar 600 milyon dolar, Zorlu Holdingden de 3 kişi 2 milyar 350 milyon dolar servet ile listede yer aldı.
En zengin 100 Türk listesindeki isimler, servetleri ve şirketleri şöyle sıralandı:
Adı - Milyon dolar - Şirketi
1 Hüsnü Özyeğin - 2.900 - Fiba Şirketler Grubu
2 Mehmet Emin Karamehmet - 2.800 - Çukurova Holding
3 Şarık Tara - 1.600 - Enka İnşaat
4 Ali İbrahim Ağaoğlu - 1.500 - Ağaoğlu Şirketler Grubu
5 Ahmet Zorlu - 1.300 - Zorlu Holding
6 Ferit Şahenk - 1.100 - Doğuş Holding
7 Mubariz Gurbanoğlu - 1.100 - Palmali Grubu
8 Murat Ülker - 1.100 - Yıldız Holding
9 Murat Vargı - 1.100 - MV Holding
10 Ahmet Çalık - 1.000 - Çalık Holding
11 Filiz Şahenk - 1.000 - Doğuş Holding
12 Kamil Yazıcı - 1.000 - Yazıcılar Holding
13 Tuncay Özilhan - 1.000 - Anadolu Grubu
14 Turgay Ciner - 850 - Ciner Grubu
15 Bülent Eczacıbaşı - 800 - Eczacıbaşı Holding
16 Erman Ilıcak - 800 - Rönesans İnşaat
17 Faruk Eczacıbaşı - 800 - Eczacıbaşı Holding
18 Olgun Zorlu - 800 - Zorlu Holding
19 Yalçın Sabancı - 800 - Ya-Sa Holding
20 Aydın Doğan - 750 - Doğan Grubu
21 Semahat Arsel - 750 - Koç Topluluğu
22 Sinan Tara - 750 - Enka İnşaat
23 Mehmet Rüştü Başaran - 700 - Habaş
24 Rahmi Koç - 700 - Koç Topluluğu
25 Recep Sami Yazıcı - 700 - Diler Holding
26 Suat Günsel - 700 - Yakındoğu Üniversitesi
27 Ethem Sancak - 690 - Hedef Alliance Holding
28 Ahsen Özokur - 650 - Yıldız Holding
29 Deniz Şahenk - 600 - Doğuş Holding
30 Ömer Dinçkök - 600 - Akkök Grubu
31 Suna Kıraç -600 - Koç Topluluğu
32 Şevket Sabancı - 600 - Sabancı Holding
33 Serra Sabancı - 550 - Sabancı Holding
34 Suzan Sabancı Dinçer - 540 - Sabancı Holding
35 Ahmet Keleşoğlu - 530 - Selçuk Ecza Holding
36 Çiğdem Sabancı Bilen - 510 - Sabancı Holding
37 İbrahim Bodur - 510 - Kale Grubu
38 Hamdi Akın - 500 - Akfen Holding
39 Kağan Gürsel - 500 - Kiska Holding
40 Mehmet Hattat - 500 - Hema Holding
41 Mehmet Torun - 500 - Torunlar Şirketler Grubu
42 Mustafa Latif Topbaş - 500 - Bim Birleşik Mağazalar
43 Ünal Aysal - 500 - Unit Group
44 Ali Dinçkök - 450 - Akkök Grubu
45 Erdal Aksoy - 450 - Turcas Petrol
46 Erkut Soyak - 450 - Soyak Holding
47 Mehmet Cengiz - 450 - Cengiz Holding
48 Dilek Sabancı - 430 - Sabancı Holding
49 Sevil Sabancı - 430 - Sabancı Holding
50 Ali Nuri Çolakoğlu Varisleri - 425 - Çolakoğlu Metalurji
51 Hasan Çolakoğlu - 425 - Çolakoğlu Metalurji
52 İbrahim Çeçen - 400 - IC Holding
53 Mehmet Nazif Günal - 400 - MNG Holding
54 Nihat Özdemir - 400 - Limak Şirketler Grubu
55 Nilüfer Çiftçi - 400 - Akkök Grubu
56 Sezai Bacaksız - 400 - Limak Şirketler Grubu
57 Vildan Gülçelik - 375 - Enka İnşaat
58 Erol Üçer - 370 - Gama İnşaat
59 Uğurhan Tunçata - 370 - Gama İnşaat
60 Yüksel Erimtan - 370 - Gama İnşaat
61 Bayram Yusuf Aslan - 350 - İçdaş
62 Bülent Doğanay Samuray - 350 - Palmet Enerji
63 Erdoğan Demirören - 350 - Demirören Grubu
64 İshak Alaton - 350 - Alarko Holding
65 Lucien Arkas - 350 - Arkas Holding
66 Arzuhan Doğan Yalçındağ - 340 - Doğan Grubu
67 Begümhan D. Faralyalı - 340 - Doğan Grubu
68 Hanzade Doğan Boyner - 340 - Doğan Grubu
69 Vuslat Doğan Sabancı - 340 - Doğan Grubu
70 Sema Işıl Doğan - 320 - Doğan Grubu
71 Sevda Gülçelik - 315 - Enka İnşaat
72 Ali Nihat Gökyiğit - 300 - Tekfen Holding
73 Demir Sabancı - 300 - Sabancı Holding
74 Erol Sabancı - 300 - Sabancı Holding
75 Feyyaz Berker - 300 - Tekfen Holding
76 Necati Akçağlılar - 300 - Tekfen Holding
77 Nuri Özaltın - 300 - Özaltın İnşaat
78 Ömer Sabancı - 300 - Sabancı Holding
79 Nurettin Çarmıklı - 285 - Nurol Holding
80 Ali Rıza Yıldırım - 275 - Yıldırım Holding
81 Erol Çarmıklı - 275 - Nurol Holding
82 İnan Kıraç - 275 - Kıraça Şirketler Top.
83 Mehmet Oğuz Çarmıklı - 275 - Nurol Holding
84 Yüksel Yıldırım - 275 - Yıldırım Holding
85 Mustafa Koç - 260 - Koç Topluluğu
86 Ali İsmail Sabancı - 250 - Sabancı Holding
87 Ali Koç - 250 - Koç Topluluğu
88 Demet Çetindoğan Sabancı - 250 - Sabancı Holding
89 Emine Sabancı Kamışlı - 250 - Sabancı Holding
90 Emrullah Turanlı - 250 - Taşyapı İnşaat
91 Nafi Güral - 250 - Güral Porselen
92 Zafer Kurşun- 250- Orjin Grup
93 Zafer Yıldırım -250- Orjin Grup
94 Zeki Zorlu -250 -Zorlu Holding
95 Ali Gülçelik- 235- Enka İnşaat
96 Ömer Koç -235 -Koç Topluluğu
97 Saffet Ulusoy -230- Ulusoy Holding
98 Yılmaz Ulusoy -230- Ulusoy Holding
99 Nezih Barut -225 -Abdi İbrahim
100 Feyman Yaşar -220- Yaşar Holding