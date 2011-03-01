T24 - Forbes Türkiye'nin hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesinin tepesinde 4 milyar dolarlık servetiyle Mehmet Emin Karamehmet yer aldı. 2010'da krizin yaralarını saran Türk zenginleri servet toplamını 104 milyar dolara çıkardı, enerjiye yatıran kazandı...



Forbes Dergisi tarafından açıklanan 'En Zengin 100 Türk' listesinde milyar dolarlık servete sahip olan Türk sayısı 39'a ulaştı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Listedeki isimlerin tamamının toplam serveti ise 104 milyar dolar. Aynı rakam geçen yıl 87 milyar dolardı. Listenin zirvesinde de değişiklik yaşandı geçen yıl 2.9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada olan Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet 4 milyar dolarlık servetiyle birinci oldu. 2010 yılında 1.7 milyar dolarlık servetini 3 milyara çıkaran Semahat Arsel ile geçen yılın birincisi Hüsnü Özyeğin de aynı tutarla ikinciliği paylaştı. Üçüncü sırada ise 2.9 milyar dolarla Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç yer aldı.

Forbes 100 listesinde ortalama servet 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı rakam 801 milyon dolar olmuştu. Listede son sırayı 425 milyon dolar servete sahip Ahmet Yahya Kiğılı, Ali Gülçelik, Aziz Torun, Mehmet Torun ve Ayşe Verda Gülçelik paylaştı. Geçen yıl listenin kapanışı 350 milyon dolardan gerçekleşmişti. Forbes'un listesinde yer alanların servetlerinde en önemli kaynak enerji oldu. Sektörün listede yer alan 77 kişinin servetine katkısı bulunurken, 76 kişide gayrimenkul sektörünün katkısı gözlendi. Turizmin etkisi 62, finans ve inşaatın etkisi 39'ar, perakendenin etkisi 31, otomotivin etkisi 29 kişinin servetinde etkili oldu. Listede yer alan 3 kişinin servetinde gerileme yaşanırken, 22 kişinin serveti aynı seviyede kaldı.





ABD'LİLERİ İKNADA ZORLANDIK



FORBES Türkiye'nin yayın yönetmeni Burçak Güven Forbes Amerika editörlerini Türkiye'deki servet oranları konusunda ikna etmekte zorlandıklarını belirterek, 'Türkiye'den bu kadar yüksek sayıda milyarder çıkmasının onlar için şaşırtıcı oldu' dedi. Güven, listenin en parlak olduğu 2008 yılında dahi milyarder sayısının 36 seviyesinde kaldığını belirterek şöyle devam etti: Listede 39 milyarderimiz var. ABD kriz sonrası toparlanmada zorluk yaşıyor. Muhtemelen listede ciddi kan kaybı görülecek. Onların rakamları bu kadar düşerken, Türkiye'den bu kadar yüksek milyarder çıkması, rakamların bu kadar parlak ve toparlanmanın bu kadar hızlı olması onları şaşırttı.





Boydaklar da zengin ama kalabalıklar



Geçen yıl 7,1 milyar dolar olan servetlerini 12,3 milyar dolara çıkaran Koç Ailesi, birinciliği Sabancı'lardan aldı. Boydak Ailesi en zengin 10. aile olmasına karşın servetin 21 kişi arasında paylaşılması nedeniyle aileden hiç kimse ilk 100'e giremedi. Aynı durum, si Konukoğlu Ailesi için de geçerli.





ÇALIK'IN SERVETİNİ ABD HESAPLADI



Burçak Güven, listede Ahmet Çalık'ın da yer aldığını ancak Turkuvaz Gazete ve Dergi'nin sahibi olması nedeniyle Çalık'ın servetinin hesaplanmasını Forbes Amerika'nın gerçekleştirdiğini söyledi. Forbes Türkiye'yi Çalık'ın sahibi Turkuvaz grubu yayımlıyor. Çalık, 19. sırada yer buldu.





En genç zengin İpek Kıraç



Kıraçlar listenin en dikkat çeken ailesi oldu. Suna ve İnan Kıraç 2 milyar 975 milyon dolarla en zengin çift oldu. 26 yaşındaki kızları İpek Kıraç da 550 milyon dolarla en genç zengin. Diğer çiftler şöyle: Sema-Aydın Doğan, Ahsen- Orhan Özokur, Vuslat-Ali Sabancı.





Sepil de listeye girdi



Bu yıl listeye ilk kez milyarder olarak giren iki isim bulunuyor. Genel Enerji'nin CEO'su ve kurucusu Mehmet Sepil ile Kazancı Holding'in sahibi Ali Metin Kazancı. Sepil'in listeye girmesinde Kuzey Irak'tan petrol ihracatının başlamış etkili olduğu belirtiliyor. Karamehmet'in sahibi olduğu Genel Enerji'de Sepil'in yüzde 30 hissesi bulunuyor. Analistler, Genel Enerji'nin 3.3 milyar dolarla 4.6 milyar dolar arasında bir değere sahip olduğunu düşünüyor. Ali Metin Kazancı da 1 milyar 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin 14'üncü zengini. Servetinin en büyük kaynağı ise Mayıs 2010'da İMKB'de işlem görmeye başlayan ve Kazancı Holding'in sahip olduğu elektrik santrallarını da bünyesinde barındıran Aksa Enerji Üretim şirketi.





Kıbrıslı Günsel geri döndü



İki yıl önce milyarderler listesinde yer alan Yakındoğu Üniversitesi'nin sahibi Kıbrıslı işadamı Suat Günsel, bu yıl yeniden milyarlar kulübüne girdi. Mehmet Sepil, Ali Metin Kazancı, Mustafa, Ömer ve Ali Koç, Serra Sabancı ve Çiğdem Sabancı Bilen, Suat Günsel, Nihat Özdemir, Sezai Bacaksız ve Mehmet Hattat 'yeni milyarderler.'





TEK TEKNOLOJİ ZENGİNİ



Listenin yeni yüzlerinden biri Yalçın Ayaslı. Türkiye'de Bora Jet, Nişantaşı'ndaki Armaggan mağazası ve gurme ürünler üretip satan 'Nar' gibi yatırımları bulunan Ayaslı, Boston merkezli Hittite Corporation'ın kurucusu. Nasdaq'a kote şirketin piyasa değeri 2 milyar dolar (17 Şubat tarihi itibarıyla). Ayaslı, listenin tek teknoloji zengini..





15 OĞLAK BURCU



105 KİŞİDEN oluşan listede yer bulan 23 kadından sekizi dolar milyarderi.



İLK 10'nun toplam serveti: 28.2 milyar dolar. Bir önceki yıla göre artış 6.2 milyar dolar.

ORTALAMA yaş: 59. En genç isimle en yaşlısı arasında tam 60 yaş fark var.

EN genç, 26 yaşındaki İpek Kıraç, en yaşlı ise Selçuk Ecza'nın kurucusu 86 yaşındaki Ahmet Keleşoğlu.

KENDİ zenginliğini yaratanların sayısı 51. Aralarında memurluk, aşçı yamaklığı, bakkallık ve manifaturacılık yapanlar var.

LİSTEDE 15 Oğlak; 12 Balık; 11 Koç yer alıyor. Koçların toplam serveti diğer tüm burçlardan daha fazla: 14,2 milyar dolar.





17 milyar dolar zenginleştiler



SIRA İSİM ŞİRKET 2011 2010



1 Mehmet Emin Karamehmet Çukurova Holding 4.000 2.900

2 Semahat Arsel Koç Holding 3.000 1.700

2 Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 3.000 3.000

4 Rahmi Koç Koç Holding 2.900 1.600

5 Murat Ülker Yıldız Holding 2.800 2.100

6 Ferit Şahenk Doğuş Holding 2.700 2.100

6 Şarık Tara Enka İnşaat 2.700 2.600

8 Suna Kıraç Koç Holding 2.500 1.400

8 Filiz Şahenk Doğuş Holding 2.500 2.000

10 Ali Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 2.100 2.000

11 Erman Ilıcak Rönesans İnşaat 2.000 2.000

12 Kamil Yazıcı Yazıcılar Holding 1.800 1.400

12 Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 1.800 1.500

14 Ali Metin Kazancı Kazancı Holding 1.400 -

14 Deniz Şahenk Doğuş Holding 1.400 1.000

14 Ahsen Özokur Yıldız Holding 1.400 1.100

14 Tuncay Özilhan Anadolu Endüstri 1.400 1.300

14 Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.400 1.300

19 Mustafa Latif Topbaş BİM 1.300 1.000

19 Ahmet Çalık Çalık Holding 1.300 1.000

19 Sinan Tara Enka İnşaat 1.300 1.200

19 Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.300 1.200

23 Nihat Özdemir Limak İnşaat 1.200 500

23 Sezai Bacaksız Limak İnşaat 1.200 500

23 Mustafa Koç Koç Holding 1.200 615

23 Mehmet Hatta Hema Endüstri 1.200 700

23 Şevket Sabancı Esas Holding 1.200 1.000

23 Mehmet Rüştü Başaran Habaş 1.200 1.300

29 Ömer Koç Koç Holding 1.100 570

29 Ali Koç Koç Holding 1.100 620

29 Suzam Sabancı Dinçer Sabancı Holding 1.100 1.000

29 Murat Vargı MV Holding 1.100 1.000

29 Mübariz Gurbanoğlu Palmali Denizcilik 1.100 1.100

34 Mehmet Sepil Genel Enerji 1.000 -

34 Suat Günsel Yakındoğu Üniv. 1.000 700

34 Serra Sabancı Sabancı Holding 1.000 950

34 Çiğdem Sabancı Bilen Sabancı Holding 1.000 960

34 Aydın Doğan Doğan Holding 1.000 1.000

34 Turgay Ciner Park Holding 1.000 1.000