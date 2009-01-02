En zenci beyaz öldü

Güney Afrika'daki ırkçı rejime karşı çıkan, Güney Afrika Parlamentosu'na giren ilk beyaz unvanını elinde bulunduran ve Mandela'ya destek veren Helen Suzman 91 yaşında hayatını kaybetti.



91 yıllık hayatına bir çok 'ilk' sığdıran iki nobel ödüllü Helen Suzman hayatını kaybetti. Güney Afrika Parlamentosu'na İlerici Libaral Parti'den giren ilk beyaz olan ve ülkede azınlıkta bulunan beyazlara uygulanan ırkçlık faaliyetlerine karşı çıkan Suzman Johannesburg'daki evinde yaşamını yitirdi. 1953'te Güney Afrika Parlamentosu'na girmeyi başaran Helen Suzman, ülkedeki ırkçılık faaliyetlerine karşı çıkmasıyla tanınan bir isimdi.



MANDELA'NIN 'YILMAZ DESTEKÇİSİ'



Suzman, Güney Afrika'da demokratik bir yapınınn kurulması için mücadele eden ve dünyanın en ünlü mahkumu olarak tanınan Nelson Madela'yı 27 yıllık hapishane macerasında düzenli olarak ziyaret ediyordu. Güney Afrika'daki ırkçı rejimin yıkılması için Mandela ile mücadele eden Helen Suzman, hem ülkede azınlıkta bulunan beyazların, hem de siyahların sempati duyduğu bir isimdi. 1989 yılında Güney Afrika Parlamentosu'ndan düşen Suzman ırkçılık karşıtı kampanyalarını dışarıdan sürdürmeye devam etti. 1917'de Güney Afrika'nın Gauteng şehrinde doğan Helen Suzman 19 yaşında doktor olan eşi Moses Memyer Suzman'la evlendi. İki kız çocuğu bulunan Suzman, Güney Afrika'daki ırkçı yönetimin en sevmediği isimlerin başınd geliyor.



ÖDÜLLERLE DOLU BİR YAŞAM



İki kez Nobel Barış Ödülü adaylığına layık görülen Helen Suzman Oxford, Cambridge, Columbia ve London School of Economics (LSE) gibi üniversitelerden fahri doktora alarak başarılarına başarı katan bir isimdi.