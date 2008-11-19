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Spor

En zayıf halka Josico

Fenerbahçe'de Alex'in iyileşmesi ile birlikte yabancı oyunculardan birini yedek bırakmak zorunda kalacak...

19 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe'de Alex'in iyileşmesi ile birlikte yabancı oyunculardan birini yedek bırakmak zorunda kalacak olan teknik direktör Luis Aragones'in bu tercihini Josico'dan yana kullanacağı öğrenildi.

Ankaragücü'ne karşı defansta Edu, Lugano, Carlos üçlüsünü bozmayacak olan Aragones, performansı yükselen Deivid'i de yedek bırakmayacak. Semih'in sakatlığı sebebiyle tek forvet olarak Guiza'ya şans verecek İspanyol teknik adam Alex'i de Guiza'nın hemen arkasında oynatmayı planlıyor.

Alex'in takıma girmesi ile 6 yabancı sınırına takılan Josico'nun yerine ise sakatlığı atlatan ve Ankaraspor maçında iyi bir performans sergileyen Emre Belözoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

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