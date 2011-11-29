-En yüksek teklif Kolin-Limak'tan ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan Şeker Fabrikaları (Portföy B) nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 266 milyon dolarla Kolin-Limak OGG verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Sami Ölmeztoprak başkanlığında yapılan ihalenin nihai pazarlık görüşmelerine, 7 firma katıldı. Pazarlık görüşmelerinde elemesiz yapılan ilk turda en yüksek teklif 190 milyon 500 bin dolar olarak belirlendi. Daha sonra 3 elemeli yazılı tur yapıldı ve birinci elemeli turda en yüksek teklif 240 milyon 500 bin dolar olurken, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ elendi. İkinci elemeli turda en yüksek teklif 250 milyon 500 bin dolar oldu. Bu turda Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ elenirken, üçüncü elemeli turda ise Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ elendi. Yazılı elemeli turların ardından komisyon tarafından belirlenen 258 milyon dolar başlangıç tutarı ve 250 bin dolar artırım aralığıyla açık artırmaya geçildi. Açık artırma 10 tur sürdü. Açık artırmanın ilk turunda Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ, Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği-Pankobirlik çekildi. 2 firma arasında gerçekleşen açık artırmada, 10. turda Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ çekildi. Böylelikle ihalede en yüksek teklifi, 265 milyon 500 bin dolarla Kolin-Limak OGG vermiş oldu. Daha sonra ihale komisyon başkanı Sami Ölmeztoprak'ın isteğiyle, teklif tutarı firma tarafından 266 milyon dolara çıkartıldı. Bu arada, bugün gerçekleştirilen Portföy-B ve Portföy-C'nin nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 922 milyon elde edildi.