'En yüksek ruhsal sağlık riski genç kadınlarda'

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) yaptığı araştırma, ülkede genç kadınların ruhsal sağlık sorunları açısından en riskli grubu oluşturduğunu ortaya koydu.

NHS'in 2014 yılında yaptığı araştırma, her beş kadından birinde anksiyete ve depresyon gibi yaygın ruhsal hastalıkların görüldüğünü ortaya koydu.

Bu hastalıklar erkekler arasında ise her sekiz kişiden birinde görüldü.

Ayrıca kendine zarar verme, travma sonrası stres bozukluğu ve bipolar bozukluk oranı da genç kadınlarda daha yüksek oranda çıktı.

NHS'in araştırması her yedi yılda bir gerçekleştiriliyor.

1993 yılında ankete katılan 16-24 yaş aralığındaki kadınların % 19'unda yaygın akıl hastalıkları semptomları tespit edilmişti.

Aynı yaş grubundaki erkeklerde bu oran % 8 olarak çıkmıştı.

2014 yılında yapılan araştırmada, 16-24 yaş arası kadınlarda anksiyete ve depresyonun görülme oranı erkeklere kıyasla üç kat daha fazla çıktı.

Bu oran genç kadınlarda % 26 iken genç erkeklerde % 9 olarak belirlendi.

Travma sonrası stres bozukluğu bu yaş grubu kadınlarda % 12 oranında çıkarken erkeklerde ise bu oran % 3.6 oldu.

2007'de yapılan son anketten bu yana, yaygın görülen ruhsal rahatsızlıklar, kadınlarda sürekli olarak artarken erkeklerde ise büyük ölçüde sabit kaldı.

Kadınlarda % 10 oranında daha ciddi semptomlar belirlenirken bu oran erkeklerde % 6 çıktı.

Kendine zarar verenlerin oranı 2000'de % 2, 2007'de % 4, 2014'te ise % 6 çıktı.

Bu, 2014 yılındaki araştırmada 16-24 yaş grubundaki kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görüldü.

Araştırma, görüşülenlerin % 10'unun ilaç tedavisi gördüğünü gösterirken % 3'ünün ise psikolog desteği aldığını ortaya koydu.