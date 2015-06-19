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Dünya

En yüksek oyu aldı ama hükümet kuramayınca istifa etti

'Ben ilk kadın başbakandım, ancak sonuncusu olmayacağım'

19 Haziran 2015 11:06

Danimarka'da milletvekili seçimlerinin ardından en yüksek oyu almasına rağmen hükümet kuramayan Başbakan Helle Thorning Schmidt, Sosyal Demokratlar Partisi başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını mecliste açıklayan Ascmidt, lider olarak her zaman en önde yürümek için uğraştığını ifade ederek, "Ancak liderlik doğru zamanda geri çekilmek anlamına da geliyor. Bu zaman işte tam da şimdi. Ben istifa ediyorum ve bu nedenle partimizin başına yeni bir başkan gelecek. Ben ilk kadın başbakandım, ancak sonuncusu olmayacağım" dedi.

Başbakan olarak istifasını yarın Kraliçe'ye sunacağını ifade eden ve ‘‘Artık yeni hükümeti kurmak Lars Lökke Rasmussen’in sorumluluğunda’’ diye konuşan Thorning Schmidt'in oldukça duygulandığı gözlendi.

Danimarka'nın yeni başbakanı olması beklenen Venstre Partisi lideri Lars Lökke Rasmussen ise Schmidt'den sonra meclise gelerek partililere seslendi.

Rasmussen, Danimarkalıların seçimde yeni bir hükümet istediğini dile getirerek, "Dört yıl önce başbakanlık ofisinin anahtarlarını teslim etmiştik, ancak ben bunların ödünç olarak verildiğini söylemiştim" dedi.

Ülkedeki seçimlerde, Thorning Schmidt önderliğindeki kırmızı blok (sol), Grönland ve Faroe adalarını temsil edecek 4 milletvekili dışındaki 175 sandalyeden sadece 85'ini alabildi.

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