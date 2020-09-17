En yüksek kâr imalatta, en çok zarar ise eğitim sektöründe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası'nın ortak çalışmasının sonuçlarına göre, 2019 yılında en yüksek net kâr imalat sektöründe elde edilirken, en çok net zarar eğitim sektöründe oldu.



Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 249 milyar 333 milyon lira olarak gerçekleşti.



İmalat sektörü 118 milyar 249 milyon lira ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 42 milyar 95 milyon lira; mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 21 milyar 10 milyon lira net kar elde etti.



Eğitim sektörü ise 2019 yılını 1 milyar 402 milyon lira ve gayrimenkul sektörü 1 milyar 240 milyon lira net zarar ile tamamladı.



Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verilerine göre 2019 yılında toplam brüt satış 8 trilyon 164 milyar 86 milyon TL, net satışlar ise 7 trilyon 778 milyar 637 milyon lira oldu.



Net satış gelirinde en fazla geliri 3 trilyon 289 milyar 112 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü elde etti.

İmalat sektöründe alt sektörlerin toplam dönem net karı içindeki payları incelendiğinde sırasıyla gıda ürünleri imalatı yüzde 12.6, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı yüzde 9.7 ve ana metal sanayi yüzde 8.5 ile ilk üç sırayı aldılar.



TÜİK notunda; "Dönem olarak 2009-2019 yıllarını kapsayan bu çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullanıldı" dendi.

Sektörlerin gelir durumu tabloya göre şöyle: