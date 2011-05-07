-EN YÜKSEK HIZI PEREZ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında en yüksek hıza ulaşan pilot Sauber'den Meksikalı Sergio Perez oldu. Sıralama turlarını 15. olarak tamamlayan Perez, yarışta 322.6 kilometre hıza ulaştı. Perez'i, 319.4'er kilometre ile Hamilton ve Button izledi. Birinci sektörde Adrian Sutil 295 kilometre ile ikinci sektörde yine Sutil 304.1 kilometre ile üçüncü sektörde ise Hamilton 256.5 kilometre ile en yüksek hıza ulaştı. Vodafone McLaren Mercedes pilotları Lewis Hamilton ile Jenson Button, sıralama turlarında sırtlarında ay-yıldız bulunan özel bir kıyafet giydi. Tulumlarının arkasında büyük ay-yıldız bulunan pilotların paçalarında ise lale motifi yer aldı. -ECCLESTONE: ''GÖRÜŞECEĞİZ''- İstanbul Park'ta en çok konuşulan, Formula 1'in gelecek yıllarda da İstanbul'da kalıp kalmayacağı konusu oldu. F1'in patronu Bernie Ecclestone, padok alanında basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna,, ''Yarışın Türkiye'de kalmasından yanayım. Tabi durum yapılacak görüşmelerden sonra belli olur'' dedi. Bu arada, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül'ün, yarın İstanbul Park'ta Bernie Ecclestone ile bir araya geleceği ve konuyu görüşeceği öğrenildi. -İSTİKLAL MARŞI AKALIN'DAN- Yarın gerçekleştirilecek yarış öncesi İstiklal Marşı'nı söyleyecek isim de belli oldu. Saat 15.00'te başlayacak 58 turluk yarış öncesinde İstiklal Marşı'nı Demet Akalın'n seslendireceği açıklandı. Türkiye Grand Prix'sinde daha önce Ajda Pekkan, Hakan Aysev, Sertap Erener ve Işın Karaca da İstiklal Marşı'nı söylemişti. -HEIDFELD, PİSTE GELİRKEN CEZA YEDİ- Renault'un Alman pilotu Nick Heidfeld'in, piste gelirken hız nedeniyle ceza yediği öğrenildi. Alman pilotun içinde bulunduğu aracın radara yakalandığı ve ceza kesildiği bildirildi.