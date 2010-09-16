-EN YÜKSEK GETİRİ BORSADAN ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Finansal yatırım araçlarından İMKB 100 Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ağustos/2010'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,50 oranlarıyla İMKB 100 Endeksi'nde gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Dolar yüzde 3,12, Avro yüzde 2,01, külçe altın yüzde 1,80 ve mevduat faizi yüzde 0,50 oranında yatırımcına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0,24 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Dolar yüzde 2,40, Avro yüzde 1,27 ve külçe altın yüzde 1,07 oranında yatırımcısına kaybettirdi. -İMKB 100 ENDEKSİ HER DÖNEMDE KAZANDIRDI- İMKB 100 Endeksi, 3 aylık değerlendirmeye göre ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,18 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. 6 aylık değerlendirmeye göre de İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,54 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde Avro, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları, yıllık olarak değerlendirdiğinde de en fazla reel getiri oranlarına göre İMKB 100 Endeksi, külçe altın, mevduat faizi, Amerikan Doları ve Avro olarak sıralandı. ÜFE ile indirgendiğinde, İMKB 100 Endeksi yüzde 19,55, külçe altın yüzde 18,85 ve mevduat faizi yüzde 0,28 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Diğer taraftan, Amerikan Doları yüzde 6,92 ve Avro yüzde 15,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise İMKB 100 Endeksi yüzde 20,32, külçe altın yüzde 19,62 ve mevduat faizi yüzde 0,93 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 6,32 ve Avro yüzde 15,17 oranında kaybettirdi.