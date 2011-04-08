-EN YÜKSEK EVLENME YAŞI TUNCELİ'DE ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Türkiye'de en yüksek evlenme yaşı, Tunceli'de görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2010 yılının 4. çeyreğine (Ekim-Kasım-Aralık) ilişkin açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ülke genelinde ortalama ilk evlenme çağı kadınlar için 23,1, erkekler için 26,4 olarak hesaplandı. Tunceli'de evlenme yaşı ülke ortalamasının oldukça üzerine çıktı ve kadınlarda 26,2, erkeklerde de 28,5'yi buldu. Erkeklerde ortalama yaşın yüksek olduğu diğer illerin başında Rize, Artvin, Yalova geldi. Kadınlarda ise sıralamada Tunceli'nin ardından Eskişehir, Trabzon, İstanbul, Ankara, Antalya, Rize, İzmir, Elazığ öne çıktı. İstanbul'da ortalama ilk evlenme yaşı, kadınlarda 24,2, erkeklerde 27,4 oldu. Başkent Ankara'da kadınlar için ortalama ilk evlenme yaşı 24,2, erkekler için 27,1, İzmir'de de kadınlar için 24, erkekler için 27,3 olarak belirlendi. İlk evlenme yaşının en düşük kaldığı bölge, Orta Anadolu oldu. Orta Anadolu Bölgesinde kadınlar için ortalama ilk evlenme yaşı 21,6, erkekler için 25,3 şeklinde hesaplandı. -VERİLER, 2009'A PARALEL- TÜİK, 2010'a ilişkin yıllık veriyi, dört dönemsel verinin MERNİS'e göre güncellemesini yaptıktan sonra, Haziran ortasında açıklayacak. İllerin genel durumunu değerlendirmek açısından 2009 yılı verisine bakıldığında da sıralamada belirgin değişiklik gözlenmedi. Ülke genelinde kadınlar için ortalama ilk evlenme çağı, kadınlarda 23, erkeklerde 26,3 oldu. Tunceli, 2009 yılında da erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,3 ortalama ilk evlenme yaşıyla yine ilk sırada yer aldı. 2009 yılı ortalamasına göre de erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu illerin başında aynı şekilde Rize, Artvin, Yalova, kadınlarda da İstanbul, Elazığ, Rize, Eskişehir, İzmir, Ankara, Trabzon, Artvin geldi. Büyükşehirlerin çoğunda ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 24, erkeklerde 27 dolayında seyretti.