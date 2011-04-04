-EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Mart ayında sanayi sektöründe fiyatlar yüzde 1,34, tarımda yüzde 0,68 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde 1,22 artış meydana geldi. Tüketici fiyatları enflasyonundaki artış Mart ayında yüzde 0,42 oldu, ancak önümüzdeki dönemde üretici fiyatlarındaki artışın, tüketici fiyatlarına yansıması bekleniyor. Üretici Fiyat Endeksi, ilk çeyrek itibariyle yüzde 5,40, yıllık bazda yüzde 10,8 olarak hesaplandı. Sektörler itibariyle bakıldığında da Ocak-Mart döneminde tarım sektöründe ÜFE yüzde 5,84, sanayi sektöründe yüzde 5,31 arttı. Yıllık bazda da tarım sektöründe ÜFE artışı yüzde 10,54, sanayi sektöründe yüzde 9,98 olarak gerçekleşti. -BALIKÇILIKTA MART AYI FİYAT ARTIŞI YÜZDE 13,68'İ BULDU- Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Mart'ta aylık bazda, tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 0,39, balıkçılıkta ise yüzde 13,68'lik fiyat artışı ortaya çıktı. Balıkçılıkta yılın ilk çeyreğinde fiyat artışı, yüzde 32,24'e ulaştı. Yıllık bazda artış da yüzde 9,93 olarak hesaplandı. -İMALAT SANAYİNDE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 1,48 OLDU- Sanayi sektöründe Mart ayında yüzde 1,34'ü bulan fiyat artışı, üç aylık dönemde yüzde 5,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,98 oldu. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 7,54'lük fiyat artışı meydana geldi. Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde yüzde 1,48, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,62 artış kaydedildi, elektrik gaz ve su sektöründe ise yüzde 0,36 gerileme görüldü. Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 10,51, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,35, elektrik gaz ve suda ise yüzde 3,80 olarak belirlendi. İmalat sanayinin alt sektörüne bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 9,08 ile kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri görüldü. Bu sektörü, yüzde 3,52 ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, yüzde 2,94 ile tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 2,62 ile deri ürünleri imalatı izledi. Yıllık bazda da kok kömürü refine edilmiş petrol ürünleri yüzde 34,66'lık fiyat artışı ile ilk sırada yer aldı. Bunu, ikinci sırada yüzde 27,54 ile tekstil ürünleri, üçüncü sırada da yüzde 24,09 ile ana metal sanayi takip etti. Buna karşılık 1 yıllık dönemde diğer ulaşım araçları imalatında fiyatlar yüzde 9,08, büro makineleri imalatında yüzde 1,71, tütün ürünleri imalatında yüzde 1,60 düştü. -TÜKETİCİ FİYATLARI- Tüketici Fiyatı Endeksi'ne (TÜFE) göre de Mart ayında Türkiye genelinde yüzde 0,42 aylık fiyat artışı kaydedildi. Ana harcama gruplarında en yüksek fiyat artışı yüzde 1,57 ile ulaştırmada görüldü. Fiyatlar, Mart ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,03, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,77, konutta yüzde 0,38, ev eşyasında yüzde 0,94, sağlıkta yüzde 0,15, haberleşmede yüzde 0,34, eğlence ve kültürde yüzde 0,46, eğitimde yüzde 0,29, lokanta ve otellerde yüzde 0,43, çeşitli mal ve hizmetler grubunda da yüzde 1,17 arttı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise fiyatlarda yüzde 0,41 düşüş gözlendi. Yılın ilk çeyreği itibariyle bakıldığında, giyim ve ayakkabıda fiyatların yüzde 11,84 düşmesi dikkati çekti. Bu dönemde de en yüksek artış ulaştırmada görüldü. Ulaştırmada fiyat artışı, yüzde 4,86'yı buldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,77, çeşitli mal ve hizmetler grubunda da yüzde 3,40 fiyat artışı meydana geldi. Giyim ve ayakkabıda fiyatlar, yıllık bazda bakıldığında ise yüzde 5,43 arttı. Mart 2010-Mart 2011 döneminde fiyatların en fazla arttığı sektörlerin başında yüzde 8,01 ile lokanta ve oteller, yüzde 7,86 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,91 ile ulaştırma, yüzde 6,11 ile ev eşyası geldi. Son 1 yıllık dönemde fiyatı düşen alanlar ise haberleşme (yüzde 4,17), eğlence ve kültür (yüzde 2,19) ile alkollü içecekler ve tütün (yüzde 1,49) oldu. TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibariyle ÜFE ve TÜFE'deki aylık, ilk çeyrek ve yıllık artış oranları şöyle: /* (yüzde) SEKTÖRLER/ALT GRUPLAR AYLIK İLK ÇEYREK YILLIK ---------------------------------- ------ ---------- ------ ÜRETİCİ FİYATLARI GENEL 1,22 5,40 10,08 TARIM 0,68 5,84 10,54 Tarım, avcılık, ormancılık 0,39 5,32 10,52 Balıkçılık 13,68 32,24 9,93 SANAYİ 1,34 5,31 9,98 Madencilik ve taş ocakçılığı 2,62 9,70 16,35 İmalat Sanayi 1,48 6,27 10,51 Elektrik, gaz ve su -0,36 -4,08 3,80 TÜKETİCİ FİYATLARI TÜRKİYE 0,42 1,57 3,99 Gıda ve alkolsüz içecekler -0,41 3,77 3,47 Alkollü içecekler ve tütün 0,03 0,04 -1,49 Giyim ve ayakkabı 0,77 -11,84 5,43 Konut 0,38 0,83 4,57 Ev eşyası 0,94 2,90 6,11 Sağlık 0,15 0,54 1,40 Ulaştırma 1,57 4,86 6,91 Haberleşme 0,34 1,99 -4,17 Eğlence ve Kültür 0,46 -0,02 -2,19 Eğitim 0,29 0,47 4,28 Lokanta ve oteller 0,43 1,65 8,01 Çeşitli mal ve hizmetler 1,17 3,40 7,86 */ -TÜKETİCİ FİYATLARININ ARTTIĞI İLLER Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2011 Mart ayı 2003 baz yıllı tüketici fiyatları endekslerine göre, mart ayında fiyatlar ülke genelinde ortalama yüzde 0,42 artarken, en yüksek fiyat artışı yüzde 0,70 ile ''Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'' bölgesinde yaşandı. Bu bölgeyi yüzde 0,69 ile ''Antalya, Isparta, Burdur'', yüzde 0,64 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' ve yüzde 0,61 ile ''Ankara'' bölgeleri izledi. Tüketici fiyatlarının mart ayında düşüş gösterdiği bölgeler ise yüzde 0,06 ile ''Adana, Mersin'' ve ''Şanlıurfa, Diyarbakır'' bölgeleri oldu. Fiyatların yıllık bazda en çok arttığı bölge yüzde 6,28 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' bölgesi oldu. Bunu, yüzde 5,71 ile ''Kastamonu, Çankırı, Sinop'' bölgesi, yüzde 5,70 ile de ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'' bölgesi takip etti. Yıllık bazda en düşük fiyat artışı da yüzde 2,71 ile ''Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova'' ve yüzde 3,29 ile de İstanbul bölgesinde görüldü. -İLLER İTİBARİYLE FİYAT ARTIŞLARI- İstatistiki bölgelere göre TÜFE değişim oranları, mart ayı itibariyle aylık ve yıllık bazda şöyle oldu: /* (yüzde) AYLIK YILLIK ------- --------- TÜRKİYE 0,42 3,99 İstanbul 0,39 3,29 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,70 4,99 Balıkesir, Çanakkale 0,39 4,15 İzmir 0,44 4,76 Aydın, Denizli, Muğla 0,52 5,09 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 0,36 5,09 Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,50 4,37 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,22 2,71 Ankara 0,61 4,42 Konya, Karaman 0,05 5,13 Antalya, Isparta, Burdur 0,69 4,49 Adana, Mersin -0,06 4,25 Hatay, K.Maraş, Osmaniye 0,39 4,90 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 0,20 4,46 Kayseri, Sivas, Yozgat 0,28 3,75 Zonguldak, Karabük, Bartın 0,58 4,20 Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,58 5,71 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,31 4,03 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,40 4,45 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,64 6,28 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,57 5,70 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,37 5,11 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,01 5,41 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 0,19 4,48 Şanlıurfa, Diyarbakır -0,06 4,43 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 0,09 4,06 */