-EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Türkiye'de nisan ayında tarım sektöründe fiyatlar yüzde 3,43, sanayide ise yüzde 0,01 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, nisanda üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,61 artış meydana geldi. Üretici Fiyat Endeksi, 4 aylık dönem itibariyle yüzde 6,07, yıllık bazda da yüzde 8,21 artış kaydetti. Sektörler itibariyle bakıldığında da tarım sektöründe fiyatlar Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, sanayi sektöründe de yüzde 0,01 oranında arttı. Yıllık bazda da tarım sektöründe ÜFE artışı yüzde 4,59, sanayi sektöründe yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde nisanda aylık bazda, tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 3,34, balıkçılıkta ise yüzde 7,25'lik fiyat artışı ortaya çıktı. Balıkçılıkta 4 aylık fiyat artışı, yüzde 41,82'e ulaştı. Yıllık bazda artış da yüzde 21,23 olarak hesaplandı. -İMALAT SANAYİNDE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 0,13 OLDU- Sanayi sektöründe Nisan ayında yüzde 0,01 olan fiyat artışı, 4 aylık dönemde yüzde 5,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,09 oldu. Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde yüzde 0,13, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,28 artış kaydedildi, elektrik gaz ve su sektöründe ise yüzde 1,30 gerileme görüldü. Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 9,65, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,24, elektrik gaz ve suda ise yüzde 2,26 olarak belirlendi. İmalat sanayinin alt sektörüne bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 8,07 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı, yüzde 2,35 ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, yüzde 2,03 ile plastik ve kauçuk ürünleri imalatı, yüzde 1,89 ile elektrikli makine ve cihazları imalatında görüldü. Buna karşılık ana metal sanayi ile yüzde 3,22, iletişim teçhizatı imalatı yüzde 2,68, büro makinaları imalatı yüzde 2,38, tıbbi hassas ve optik aletler imalatı yüzde 1,70, toşaocakçılığı ve diğer madencilik ürünleri yüzde 1,60, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 1,48 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu. Yıllık bazda da kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünleri yüzde 32,35'lik fiyat artışı ile ilk sırada yer aldı. Bunu, ikinci sırada yüzde 29,09 ile tekstil ürünleri, üçüncü sırada da yüzde 13,12 ile de deri mamul imalatı takip etti. Buna karşılık 1 yıllık dönemde büro makineleri imalatında yüzde 11,95, diğer ulaşım araçlarının imalatında yüzde 9,08, tütün ürünleri imalatında yüzde 1,60 oranında düştü. -TÜKETİCİ FİYATLARI- Tüketici Fiyatı Endeksi'ne (TÜFE) göre de nisan ayında ayında Türkiye genelinde yüzde 0,87 aylık fiyat artışı kaydedildi. Ana harcama gruplarında en yüksek fiyat artışı yüzde 10,91 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Fiyatlar, nisan ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 1,76, ulaştırmada yüzde 1,04, lokanta ve otellerde yüzde 0,50, konutta yüzde 0,39, çeşit mal ve hizmetlerde yüzde 0,27, eğitimde yüzde 0,25, sağlıkta yüzde 0,11, eğlence ve kültürde yüzde 0,08 artış kaydetti. Nisanda bir önceki aya göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, haberleşmede yüzde 1,84 düşüşü gerçekleşirken, alkollü içecekler ve tütün gurubunda bir değişim gözlenmedi. 4 aylık dönem itibariyle de giyim ve ayakkabıda fiyatların yüzde 2,22 düştü. Yıllık bazda da TÜFE'de en yüksek artış yüzde 8,21 ile çeşitli mal ve hizmetler gurubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 7,98 ile ulaştırma, yüzde 7,30 ile lokanta ve oteller, yüzde 7,28 ile ev eşyası, yüzde 5,74 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,86 ile konut, yüzde 4,64 ile eğitim izledi. TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibariyle ÜFE ve TÜFE'deki aylık, 4 aylık ve yıllık artış oranları şöyle: /* (yüzde) SEKTÖRLER/ALT GRUPLAR AYLIK 4 AYLIK YILLIK ---------------------------------- ------ ---------- ------ ÜRETİCİ FİYATLARI GENEL 0,61 6,04 8,21 TARIM 3,43 9,48 4,59 Tarım, avcılık, ormancılık 3,34 8,83 4,21 Balıkçılık 7,25 41,82 21,23 SANAYİ 0,01 5,31 9,09 Madencilik ve taş ocakçılığı 0,28 10,01 16,24 İmalat Sanayi 0,13 6,42 9,65 Elektrik, gaz ve su -1,30 -5,32 2,26 TÜKETİCİ FİYATLARI TÜRKİYE 0,87 2,45 4,26 Gıda ve alkolsüz içecekler -0,48 3,27 2,83 Alkollü içecekler ve tütün 0,00 0,04 -1,51 Giyim ve ayakkabı 10,91 -2,22 5,74 Konut 0,39 1,22 4,86 Ev eşyası 1,76 4,72 7,28 Sağlık 0,11 0,65 0,57 Ulaştırma 1,04 5,95 7,98 Haberleşme -1,84 0,12 -1,16 Eğlence ve Kültür 0,08 0,06 -1,63 Eğitim 0,25 0,72 4,64 Lokanta ve oteller 0,50 2,15 7,30 Çeşitli mal ve hizmetler 0,27 3,69 8,21 */ -"ANTALYA, ISPARTA, BURDUR" Türkiye'de, nisanda aylık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge ''Antalya, Isparta, Burdur'' oldu. Türkiye geneli için hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) aylık artış yüzde 0,87 düzeyindeyken, bu bölgedeki artış yüzde 1,51'i buldu. İstanbul'da tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,60, Ankara'da yüzde 0,97, İzmir'de yüzde 1,07 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2011 Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeki (TÜFE) verilerine göre, TÜFE'de aylık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgelerin başında, yüzde 1,28 ile ''Adana, Mersin'', yüzde 1,22 ile ''Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane'', yüzde 1,18 ile ''Kayseri, Sivas, Yozgat'' yer aldı. Nisan ayında tüketici fiyatlarının en az arttığı bölge de yüzde 0,33 ile ''Zonguldak, Karabük, Bartın'' oldu. -YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ; ''ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT''- Yıllık bazda değerlendirme yapıldığında da fiyatlarda en yüksek artışın gözlendiği bölge ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' oldu. Yüzde 6,16 artışın meydana geldiği bu bölgeyi, yüzde 5,85 ile ''Van, Muş, Bitlis, Hakkari'', yüzde 5,75 ile de ''Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak'' izledi. Yıllık bazda en düşük fiyat artışı ise yüzde 2,91 ile ''Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova'' bölgesinde görüldü. TÜİK verilerine göre, TÜFE'de 4 aylık dönem için en yüksek artış ''Antalya, Isparta, Burdur'' (yüzde 3,35) bölgesinde, on 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış da ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'' (yüzde 8,99) bölgesinde gerçekleşti. -BÖLGELER İTİBARİYLE FİYAT ARTIŞLARI- İstatistiki bölgelere göre TÜFE değişim oranları, Nisan ayı itibariyle aylık ve yıllık bazda şöyle oldu: /* (yüzde) AYLIK YILLIK ------- --------- TÜRKİYE 0,87 4,26 İstanbul 0,60 3,20 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,94 5,15 Balıkesir, Çanakkale 0,70 4,24 İzmir 1,07 5,03 Aydın, Denizli, Muğla 0,58 5,28 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 0,38 5,75 Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,79 4,33 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 1,16 2,91 Ankara 0,97 4,20 Konya, Karaman 0,57 5,74 Antalya, Isparta, Burdur 1,51 4,99 Adana, Mersin 1,28 4,43 Hatay, K.Maraş, Osmaniye 0,77 4,90 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 0,69 4,93 Kayseri, Sivas, Yozgat 1,18 4,15 Zonguldak, Karabük, Bartın 0,33 4,14 Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,52 5,18 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 1,03 4,34 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 1,22 5,08 Erzurum, Erzincan, Bayburt 1,03 6,16 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,66 5,46 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,64 5,19 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,66 5,85 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 0,39 4,50 Şanlıurfa, Diyarbakır 0,91 5,28 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 0,66 4,92 */