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Dünya
Deutsche Welle

'En yetenekli korsan'ın ABD'ye iadesi durduruldu

Almanya'da Yüksek Mahkeme, Türk bilgisayar korsanı Ercan Fındıkoğlu'nun ABD'ye iadesi işleminin durdurulmasına karar verdi. Türkiye tarafından da iadesi istenen Fındıkoğlu 24 ülkede eşzamanlı soygunla suçlanıyor.

02 Aralık 2014 14:46


"Spiegel" dergisinin internet portalında yer alan habere göre, Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından alınan ABD'ye iade kararı durduruldu. Fındıkoğlu'nun avukatının başvurusunu ele alan Anayasa Mahkemesi, iade kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Dosya, yeniden görüşülmek üzere Frankfurt'taki mahkemeye gönderildi.

Benzersiz soygun

Ercan Fındıkoğlu'nun dünya genelinde 40 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştiren şebekenin elebaşı olduğu ileri sürülüyor. Fındıkoğlu, Alman medyasına yansıyan haberlerde "dünyanın en yetenekli bilgisayar korsanlarından biri" olarak tanımlanıyordu.

Uzmanlara göre şebeke, 2013 Şubat ayında Japonya'dan Almanya'ya, dünya genelinde 24 ülkede eş zamanlı soygun düzenledi. Şebeke şöyle çalıştı: İlk aşamada bankaların bilgisayar sistemlerini kırıldı. Hindistan'ın Bangalore eyaletinde bulunan bir bilişim şirketinde bir yandan kredi kartlarının güvenlik şifreleri ele geçirilirken, diğer taraftan kartların nakit limitleri "sonsuz"a çevrildi.

İkinci aşamada güvenlik şifreleri ele geçirilen kartlar özel cihazlarda yeniden üretildi.

Son aşamada ise çeşitli ülkelerdeki bankamatiklerden nakit para çekmek amacıyla yüzlerce kişi aynı anda harekete geçti.

Türkiye tarafından da iadesi istenen Ercan Fındıkoğlu'nun ABD'de 250 yıla yakın hapisle yargılanmasının sözkonusu olduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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