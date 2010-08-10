En yenilikçi iş fikri 1 milyon TL'yi aldı

T24- Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “birFİKRİNmiVAR?” yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Abdullah Erdoğan’ın birinci olduğu ve fikrini hayata geçirmek için 1 milyon TL değerinde ödül aldığı yarışmaya bu yıl 3 bin 250 başvuru yapıldı.



TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ana sponsorluğunda, LabX ve Özyeğin Üniversitesi’nin önderliğinde, WMG-University of Warwick, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD), Microsoft, UK Trade and Investment ve Kariyer.net’in desteği ile hayata geçen birFİKRİNmiVAR? Üniversitelerarası Girişimcilik Serüveni 2009/2010 Ödül Töreni Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarıyla geleceğin ümit vadeden girişimcilerini bir araya getirdi.

Yarışmanın birincisi “Yeni Nesil Eğitim Aracı” projesiyle Abdullah Erdoğan olurken, Çağrı Yüzbaşıoğlu ikincilik ve Mustafa Emre Doğukaya da üçüncülük ödülüne layık görüldüler.

Birincilik ödülünü alan Abdullah Erdoğan, bir yandan patronluk yolunda ilk adımını atarken diğer yandan da girişimcilik konusunda eğitimine devam etme şansı yakalayacak. Erdoğan, LabX’in desteği ile melek yatırımcılardan sağlanacak 300.000 TL’lik yatırım sermayesinin yanı sıra WMG-University of Warwick’ten 300.000 TL’lik inkübasyon desteği ve Özyeğin Üniversitesi’nden 20.000 TL değerinde kurulum sermayesi ile 50.000 TL’lik Yönetici Eğitim Bursu almaya hak kazandı. Erdoğan ayrıca Microsoft’tan, iş fikrini EU VC Summit’10’da sunma imkanı da elde etti.

Yarışmada ilk üçe giren iş fikirlerinin sahipleri ise WMG-University of Warwick’ten 45.000 TL ve 30.000 TL değerinde yüksek eğitim bursu ile Microsoft’tan ücretsiz Microsoft BizSpark üyeliği kazandılar. Ayrıca yarışmanın ikinci ve üçüncüleri Özyeğin Üniversitesi’nin sağladığı sırasıyla 30.000 TL ve 10.000 TL’lik Yönetici Eğitim Bursu imkanına da sahip oldular.

Birincilik Ödülü: Kolay Ulaşılabilir Yeni Nesil Eğitim Aracı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Yüksek Lisans Öğrencisi Abdullah Erdoğan, kolay ulaşılabilir yeni nesil eğitim aracı ile birinci oldu. 1 milyon liralık iş fikri şöyle açıklandı:

"Teknolojinin ilerlemesi ile artık Türk eğitim sisteminde de modern teknoloji ile donatılmış yeni nesil eğitim araçları daha çok kullanılarak gençlerimize daha iyi bir eğitim verilmesi hedefleniyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okullar tarafından rağbet edilen bu yeni nesil eğitim araçları, çoğunlukla yurtdışında üretilmeleri ve yüksek maliyetleri nedeniyle Türkiye’deki gerçek potansiyeline henüz ulaşamadı. Sunulan iş fikri, piyasadaki ithal ve yüksek maliyetli alternatiflerine göre düşük maliyeti ve taşınabilirlik gibi özellikleriyle üstünlük sağlayan yepyeni biri eğitim aracı. Bu iş fikri hem Türk eğitim sistemine büyük katma değer yaratacak ve eğitimcilere dünya standartlarında bir teknolojiye sahip ama düşük maliyetli bir araç ile eğitim vermelerini sağlayacak hem de yerli üretim nedeniyle Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olacak yenilikçi bir iş fikridir."