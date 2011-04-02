-EN YAŞLI VE DOĞURGAN ANNELER İRLANDALI DUBLİN (A.A) - 02.04.2011 - AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın raporu, İrlandalı kadınların Avrupa genelindeki hemcinslerine kıyasla geç yaşta anne olduğunu, buna rağmen daha fazla çocuk dünyaya getirdiğini ortaya koydu. Eurostat'ın açıkladığı veriler, ortalama çocuk sahibi olma yaşının diğer Avrupa ülkelerinde 29, İrlanda'da ise 31 olduğunu gösteriyor, ancak bu durum İrlandalı kadınların doğurganlık oranını olumsuz yönde etkilemiyor. İrlandalı kadınların yüzde 60'tan fazlası, "kariyer" ve "özgürlüğün tadını çıkarma" gibi nedenlerle geciktirdikleri anneliği 30'lu yaşlarında tadıyor, bununla birlikte her biri ortalama 2,07 çocuk sahibi oluyor. 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olanların oranının yüzde 49'da kaldığı diğer Avrupa ülkelerindeki kadınlarsa ortalama 1,6 çocuk dünyaya getiriyor. Eurostat raporunun sonuçları, İrlanda'da geleneksel aile değerlerinin Avrupa'daki diğer ülkelere kıyasla daha kuvvetli olduğunu da ortaya koyuyor. Evliliğe daha meyilli olan İrlandalılar genel olarak boşanmaya da sıcak bakmıyor.