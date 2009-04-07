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Dünya

En yaşlı insan 115'ini kutladı

Guinness'e göre 'hayatta bulunan en yaşlı insan' olan Gertrude Baines adlı kadın 115'inci doğum gününü kutladı.

07 Nisan 2009 03:00

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre "dünyanın hayatta bulunan en yaşlı insanı" unvanını taşıyan Gertrude Baines, 115'inci doğum gününü ABD'nin Los Angeles kentinde bir hastanede kutladı.

Kayıtlara göre, 1894 yılında, Amerikan iç savaşından 2 yıl önce ve muhtemelen köle olarak kullanılan bir ailede doğan siyahi Baines'in doğum günü hediyesi ABD Başkanı Barack Obama'nın doğum gününü kutlayan mektubu, iki kek ve müzik oldu.

Daha önce en yaşlı insan olarak bilinen Maria de Jesus'un ocak ayında Portekiz'de ölmesinden sonra en yaşlı insan unvanına sahip olduğuna ilişkin Guinness'in bildiri yazısı da Baines'e verildi.



Tek kız kardeşinin küçük bir çocukken tifodan öldüğünü söyleyen Baines, uzun yaşamanın sırrını "içki ve sigara içmemek, etrafta dolaşarak aptalca şeyler yapmamak" olarak açıklıyor.

Baines, ülkedeki son seçimlerde "siyahi olduğu için" Obama'ya oy verdiğini belirtiyor.

Sıra dışı rekorlar kıran, çok farklı beceri ve özelliklere sahip insanları bularak belgelendirmesiyle tanınan Guinness Rekorlar Kitabı'nın dışında Türkiye dahil çeşitli ülkelerde "en yaşlı insan" unvanına sahip pek çok kişi bulunuyor.

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