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Dünya

En yaşlı ikizler 102 yaşında ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 14:40

-En yaşlı ikizler 102 yaşında ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - İngiltere'de yaşayan 102 yaşındaki kız kardeşler dünyanın en yaşlı ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Aberdeenshire'da yaşayan Edith Ritchie ve Evelyn "Evie" Middleton adlı kız kardeşler geçen Kasım ayında 102. yaşlarını doldurdu. Hayatları boyunca İngiltere'nin dışına hiç çıkmayan ikizlerin bir huzurevinde birlikte yaşadığı kaydedildi. Evelyn'in 4 çocuğu, 12 torunu, 26 torun çocuğu ve 3 torun torunu, Edith'in de 4 çocuk, 9 torun, 21 torun çocuğu ve 3 torununun torunu bulunuyor.  İkizler, uzun yaşamlarının sırrını "basit yaşamak, çok çalışmak ve iyi eş" olarak açıkladı.

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