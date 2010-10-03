En yaşlı ikizler 100. yaşında

T24- Belçikalı ikiz kız kardeşler, 100. yaşgünlerini kutladı. 150 kişinin katıldığı partide ikizler, şampanya içti; bir asrı devirmenin heyecanını yine birlikte yaşadı.













Dile kolay tamtamına bir asrı yan yana geçirdiler. 100 yıl boyunca birbirlerine arkadaşlık yaptılar; dünyanın en yaşlı ikizi oldular.



Belçika'nın Spa kasabasında yaşayan dünyanın en yaşlı ikizleri 100 yaşına girdi.Marie ve Gabrielle, yüzüncü yaşlarını şampanya içerek kutladı.



İkizlerin 100. yaş kutlamasına 20'si aile üyesi 150 kişi katıldı. Onlar için 100 çiçek getirilmişti. İkiz kızkardeşler, torunlarını sevdi; yeni bir yıla girmenin heyecanını yine birlikte yaşadı.



Marie ve Gabrielle'in rekoru şimdilik Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş değil. Şu anda bu alanda lider, Fransa'da yaşayan 98 yaşındaki ikizlere ait.



Ancak Marie ve Gabriel'in durumu inceleniyor. İkiz kızkardeşler ise, rekoru umursamadıklarını söylüyor.



