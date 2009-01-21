En yaşlı ikinci kişi öldü

Basına açıklama yapan kızı Joan Farve, annesinin Brunswick kentinde, 21 yaşından beri oturduğu evinde uyuduğu sırada öldüğünü belirtti.Joan Farve, "son derece yumuşak, her zaman gülümseyen bir hanımefendi" olarak tanımladığı annesinin hayatı boyunca çok sağlıklı olduğunu, nadiren doktora gittiğini ve hiç ilaç kullanmadığını söyledi.Georgia eyaletine bağlı Camden ilçesinde 1895 yılında dünyaya gelen Beatrice Scarlett, 1921 yılında Dennis Farve ile evlenerek, kocasının soyadını aldı. Beatrice Farve, 100 yaşına gelinceye kadar güzellik malzemesi satışında çalıştı.Guinness Rekorlar Kitabı'nın yaşlılık bilimi üst düzey danışmanı Robert Young, Farve'ın Portekizli Maria de Jesus'un 115 yaşındayken yine bu ay içinde hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın en yaşlı ikinci kişisi unvanının sahibi olduğunu söyledi.Young, halen dünyanın en yaşlı kişisinin ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan 114 yaşındaki Gertrude Baines olduğunu kaydetti.