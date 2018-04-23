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Spor

'En uzun süre soğuk denizde yaşama' rekoru denemesi başladı

Cem Karabay, rekor kırmayı başarırsa Guinness Rekorlar Kitabı'nda bir ilki başaracak

23 Nisan 2018 17:26

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekor denemesi için suya girdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda rekor denemesi yapacak olan Karabay Troya atıyla birlikte Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık rekoru kırmak için dalış yaptı. Son hazırlıklarını yapan Karabay'a rekor denemesi sırasında eski Gümrük Bakanlarından Kürşad Tüzmen de eşlik etti. Karabay'ın rekor kırması için en az 15 saat 11 dakikada suyun altında kalması gerekiyor.

'Akvaryum Adam'a rekor denemesi öncesinde Gökçeada halkı ve Gökçeada Ortaokulu öğrencileri moral vermek adına başarılar diledi ve fotoğraf çektirdi.

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