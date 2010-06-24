En uzun maçın galibi ABD'li Isner oldu

T24-

2 gün önce başlayan ve 11 saat 5 dakika süren karşılaşmanın son setinde oyunlarda rakibine 70-68 üstünlük sağlayan Isner, 2. tura yükseldi.

Karşılaşma tenis tarihindeki en uzun süren maç oldu. 22 Haziran Salı günü başlayan maçın ilk setini 23 numaralı seri başı Isner 6-4 kazanmış, 2 ve 3. setleri 6-3 ve 7-6 kazanan Mahut, setlerde 2-1 öne geçmişti. Isner, 4. seti 7-6 alarak skoru 2-2'ye getirmiş ve havanın kararması nedeniyle maça ertesi gün (çarşamba) devam edilmesine karar verilmişti.

İki tenisçi dün son sette de hava kararana kadar yenişememiş, son sette oyunlarda 59-59 beraberlik varken, hakem yine havanın kararması nedeniyle, başlangıcından itibaren 10 saat 7 dakika geçen maçı ikinci kez ertelemişti.

“Grand Slam” turnuvalarında karşılaşmaların 5. setinde oyunlar 6-6 olunca, kural gereği “Tie-break” uygulanmıyor ve taraflardan biri oyunlarda 2 farklı öne geçene kadar sete devam ediliyor.