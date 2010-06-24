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Spor

En uzun maçın galibi ABD'li Isner oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda en uzun tenis maçı rekorunun kırıldığı ABD'li Jon Isner ile Fransız Nicolas Mahut'un mücadelesinden galip çıkan tenisçi ABD'li Isner oldu.

24 Haziran 2010 03:00

T24- Wimbledon Tenis Turnuvası'nda en uzun tenis maçı rekorunun kırıldığı ABD'li Jon Isner ile Fransız Nicolas Mahut'un mücadelesinden galip çıkan tenisçi ABD'li Isner oldu.

2 gün önce başlayan ve 11 saat 5 dakika süren karşılaşmanın son setinde oyunlarda rakibine 70-68 üstünlük sağlayan Isner, 2. tura yükseldi.

Karşılaşma tenis tarihindeki en uzun süren maç oldu. 22 Haziran Salı günü başlayan maçın ilk setini 23 numaralı seri başı Isner 6-4 kazanmış, 2 ve 3. setleri 6-3 ve 7-6 kazanan Mahut, setlerde 2-1 öne geçmişti. Isner, 4. seti 7-6 alarak skoru 2-2'ye getirmiş ve havanın kararması nedeniyle maça ertesi gün (çarşamba) devam edilmesine karar verilmişti.

İki tenisçi dün son sette de hava kararana kadar yenişememiş, son sette oyunlarda 59-59 beraberlik varken, hakem yine havanın kararması nedeniyle, başlangıcından itibaren 10 saat 7 dakika geçen maçı ikinci kez ertelemişti.

“Grand Slam” turnuvalarında karşılaşmaların 5. setinde oyunlar 6-6 olunca, kural gereği “Tie-break” uygulanmıyor ve taraflardan biri oyunlarda 2 farklı öne geçene kadar sete devam ediliyor.

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