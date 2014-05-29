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Dünya
Deutsche Welle

'En Üstte En Altta'

Almanya'nın en genç Cumhurbaşkanı olarak iyi bir kariyere başlayan Christian Wulff, yolsuzluk skandalıyla biten görevini ve yaşadıklarını kaleme aldı.

29 Mayıs 2014 15:48


Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, ülkenin zirvesindeki isim olarak yaşadıklarını bir kitapta topladı. Cumhurbaşkanlığından, duruşma salonuna ve biten bir kariyere ilişkin düşüncelerini kaleme alan Wulff'un kitabının adı 'En Üstte En Altta'.

C.H. Beck Yayınevi tarafından 10 Haziran'da piyasaya sürülecek kitabın basın tanıtımı Berlin'de yapıldı. basın tanıtımında, yayınevi sözcüsü, Almanya'nın hakkında cezai soruşturma yürütülen tek Cumhurbaşkanı olan Wulff'un kitabında, tüm süreç boyunca medya ve Hannover Savcılığı'nın tutumunu da yazdığını ifade etti.

Wulff'un, olayların nasıl gösterildiği ve bir sürü iddia karşısında kendisini nasıl hissettiğini yazdığı belirtildi. Wulff, yaptığı hatalara da yine kitabında yer verdi.

51 yaşındaki Christian Wulff, Almanya'nın en genç cumhurbaşkanı unvanına sahip. Wulff aynı zamanda, cumhurbaşkanı olduktan 19 ay sonra da makamını bırakmak zorunda kalan en kısa süre görev yapan ilk Almanya cumhurbaşkanı.

Eski Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Christian Wulff, 3 turluk seçimlerin ardından 30 Haziran 2010 yılında cumhurbaşkanı seçilmişti. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa eden Wulff, iki yıl sonra mahkemede beraat etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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