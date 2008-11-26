En ucuzunu ‘oturduğunuz yerden’ bulun

E-ticaretin yaygınlaşması ve alışveriş sitesi sayısının yüzlerle ifade edilir hale gelmesiyle, bu sitelerdeki ürün fiyatlarını karşılaştırmalı olarak sunan sitelere ilgi arttı.



e-ticaret sektörünün her yıl katlanarak büyümesi ve internetteki alışveriş sitesi sayısının 400'e yaklaşmasıyla, söz konusu sitelerde ürün aramak ve en hesaplı alışverişi yapmak, zaman alan bir iş haline geldi.



Kullanıcıların bu ihtiyacından doğan "fiyat, ürün ve satıcı karşılaştırma siteleri" ise günden güne daha popüler hale gelmeye başladı. Karşılaştırma siteleri sayesinde, herhangi bir ürünü en ucuz ve elverişli koşullarla satan siteleri, saatler boyu site site dolaşmadan öğrenmek mümkün oluyor.



Bazı karşılaştırma siteleri, fiyatlarını gösterdikleri ürünlerin kendi siteleri üzerinden satın alınabilmesine de olanak sağlarken, fırsat bültenleri yayınlayarak "kelepir" ürünlerden haberdar ediyor, cep telefonu ve cep bilgisayarlarından alışveriş yapabilme gibi seçenekler de sunuyor.



Ancak, bir fiyat karşılaştırma sitesinin "işe yarayabilmesi" için, "en çok sayıda siteyi karşılaştırması" ve "en güncel fiyat bilgilerini içerebilmesi" gerekiyor.



En çok ziyaret edilen karşılaştırma siteleri



Türkiye'de karşılaştırma siteleri arasında en popüleri ve en geniş hizmeti sunan sitelerden biri olan "www.tio.com.tr"de, onlarca alışveriş sitesinden binlerce ürünün fiyatını karşılaştırmanın yanında, taksit sayısı gibi satış şartlarını görebilmek ve ürünü satın alabilmek de mümkün.



Ayrıca "Fırsatio" adıyla yayınlanan bültenlerle ucuz ve uygun fırsatlı ürünleri üyelerine bildiren site, rakiplerinde bulunmayan "mobil alışveriş yapma" sistemiyle de öne çıkıyor.



"akakce.com" sitesi, Koray Karataş tarafından kurulan amatör bir site. Ancak, 2000 yılından beri hizmet veren Akakçe, amatör olmasına rağmen içerdiği güncel ve ucuz fiyat bilgileriyle öne çıkıyor.



"Cimri.com" ise Gittigidiyor.com sitesi yapımcıları tarafından kurulan bir fiyat karşılaştırma sitesi. Site rakiplerine göre daha az sayıda mağazadan fiyat bilgisi verse de, içerdiği kategori ve ürün çeşitliliği diğer sitelere göre çok daha fazla.



"Fiyatara.com" sitesi içerdiği mağaza sayısının çokluğuyla göze çarparken, "ucuzu.com" sitesi ise yurt içindeki sitelerin yanı sıra yabancı sitelerde de arama yapmasıyla öne çıkıyor.



Diğer popüler karşılaştırma siteleri arasında, "nekadar.com", "kararyeri.com", "teknofiyat.com" ve "pazarmetre.com" da yer alıyor.

