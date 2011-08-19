-En ucuz yakıt konutta doğalgaz, sanayide yerli linyit ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Konutlarda en ucuz yakıt doğalgaz, sanayide ise yerli linyit. Doğal Gaz Dergisi'nden derlenen verilere göre, 28 Temmuz 2011 tarihi itibariyle konutlarda saatte 1000 kilokalori (KCAL) ısı için en ucuz doğalgazı Eskişehir ve Bursa kullanıyor. Ortalama işletme verim değeri yüzde 107 olan doğalgaz için Eskişehir ve Bursa'da (ESGAZ ve BURSAGAZ) KDV dahil birim fiyat olarak 0,076001 lira ödemek gerekiyor. Eskişehir ve Bursa'nın ardından en ucuz doğalgazı konutlarda başkentliler kullanıyor. 1000 KCAL ısı elde etmek için BAŞKENTGAZ doğalgazına 0,082468 lira ödemek gerekiyor. Ucuz yakıtta üçüncü sırada 0,082908 ile Kocaeli'de (İZGAZ) kullanılan doğalgaz, dördüncü sırada İstanbul'da kullanılan doğalgaz (İGDAŞ) 0,084641 lira yer aldı. Ortalama işletme verim değeri yüzde 93 olan doğalgaz ESGAZ abonelerine 1000 KCAL değer üzerinden 0,087442 lira, BURSAGAZ abonelerine 0,087442 lira, BAŞKENTGAZ abonelerine 0,094882 lira, İZGAZ abonelerine 0,095388 lira, İGDAŞ abonelerine de 0,097382 liradan satılıyor. Ucuzlukta doğalgazı 1000 KCAL üzerinden 0,118783 birim fiyat ile Manisa'da Soma Kısrakdere'den (yıkanmış parça-torba) çıkarılan linyit takip etti. Aynı değer üzerinden ithal Sibirya kömürü 0,131868 lira, 4 numaralı fuel oil 0,321519 lira. Birim fiyatlar elektrik ve LPG'nin ucuz bir yakıt türü olmadığını da gösteriyor. Konutlarda kullanılan elektrik 1000 KCAL'de 0,330869 lira, dökme gaz LPG-Propan 0,372103 lira, motorin 0,468425 lira, İstanbul'da 12 kilogramlık ev tüpü ise 0,517677 lira. -Sanayide durum- Sanayide en ucuz yakıt, ortalama yüzde 65 verim ve 0,063384 lira ile yerli linyit olarak belirlendi. Bunu, 1000 KCAL ısı değeri için 0,063817 lira birim fiyatla BOTAŞ'ın kesintili sanayiye verdiği doğalgaz, 0,064431 lira birim fiyatla BOTAŞ'ın organize sanayi bölgelerine ve sanayiye verdiği kesintisiz doğalgaz, 0,066020 lira birim fiyatla BAŞKENTGAZ'ın serbest tüketicilere verdiği doğalgaz izledi. Konutta olduğu gibi sanayide de en pahalı yakıt yüzde 90 verim ve 0,455592 lira ile 45 kilogramlık LPG oldu. Pahalı yakıtta sanayi tüpünü 0,396971 lira birim fiyatla motorin, 0,350870 birim fiyatla dökmegaz LPG-propan, 0,340909 birim fiyatla dökmegaz-LPG miks izledi.