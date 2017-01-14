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BBC Türkçe

En ucuz Big Mac Mısır'da

Ülkelerin para birimlerinin değerlerini kıyaslayan Big Mac Endeksi'ne göre Türkiye'deki Big Mac'in fiyatı ABD'dekinin neredeyse yarısı

14 Ocak 2017 14:50

The Economist'in Big Mac'in dünyanın çeşitli bölgelerindeki satış fiyatını dolar cinsinden hesapladığı Big Mac Endeksi'ne göre McDonalds'ın en popüler ürünü olan hamburger Türkiye'de neredeyse ABD'nin yarı fiyatına satılıyor.

ABD'de 5.04 dolara satılan McDonalds'ın imza ürünü olan Big Mac'in fiyatı Türkiye'de 10.75 TL. Bu fiyatın dolar karşılığı ise 2.75'e denk geliyor.

The Economist'in 1986 yılından beri her yıl güncellediği endeksin para birimlerinin satın alma güçlerini karşılaştırmak için alternatif bir yöntem olarak kullanılıyor.

Eğer bir ülkedeki Big Mac fiyatı, dolar cinsinden ABD sınırları içindeki satış fiyatından pahalı ise o ülkenin parası aşırı değerli, Türkiye örneğindeki gibi daha ucuz ise değerinin altında olarak sınıflandırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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