En ucuz arabanın üretimi durduruldu

Hintli otomotiv üreticisi Tata Motors, Batı Bengal eyaletinde çiftçilerin protesto gösterilerinin devam etmesi üzerine dünyanın en ucuz arabası “Nano”nun üretileceği fabrikadaki çalışmaları süresiz olarak durdurdu.

Şirketin sözcüsü Sureş Rangaracan yaptığı açıklamada, Batı Bengal'de Singur'daki Nano fabrikasında kimsenin çalışmadığını ve bazı uluslararası görevlilerin ülkelerine döndüğünü söyledi. Nano fabrikasına yönelik düşmanca ve göz korkutucu davranışların devam ettiğini belirten sözcü, “Fabrika, koşullar uygun olmadığı ve proje desteklenmediği sürece etkin biçimde faaliyet göstermeyecek. Biz Batı Bengal'e, ekonomik değer yaratma, refah ve istihdam sağlayabilme umuduyla geldik” dedi.

Şirketin, Nano'nun üretimini belirlenen tarihe yetiştirmek amacıyla ülkedeki diğer altı fabrikada yapmak için araştırma yaptığını söyleyen Rangaracan, Tata Morots'un Singur'da üretim yapması için durumun düzelmesi gerektiğini vurguladı.

Singur'daki fabrikaya şimdiye kadar 350 milyon dolar yatırım yapan Tata Motors, burada eğittiği 762 işçiyi diğer fabrikalarında çalıştırmayı planlıyor.

Eyaletin Sanayi Bakanı Niruam Sen de yaptığı açıklamada, “Bu eyalet için talihsiz ve kaygı verici bir durum. Buna hiç şüphe yok. Batı Bengal için üzücü bir gün” dedi.

Tata şirketine yönelik protesto eylemlerinin başını çeken Trinamul Kongre partisi Başkanı Mamata Benerci ise, “Tata'nın fabrikadaki çalışmayı durdurma kararı kendine ait. Biz hiç kimseyi engellemedik” diye konuştu.

Tata Morots'un Başkanı Ratan Tata, daha önce yaptığı açıklamada, kendilerine yönelik protestolar sürerse ve fabrikanın bulunduğu yerde istenmiyorlarsa Batı Bengal'i terk etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Komünist hükümet destek verdi

Batı Bengal eyaletini 30 yıldır yöneten komünist hükümet Tata Motors'un, 2 bin 500 dolarlık Nano otomobili projesine destek vererek, Kalküta'nın 30 kilometre kuzeybatısındaki Singur bölgesinde fabrika kurulması için yaklaşık 4 milyon metrekarelik tarım arazisini istimlak etti.

Hükümet tazminat önermesine rağmen, bazı çiftçiler bu öneriyi reddetti ve arazilerinin geri verilmesini isteyerek protesto gösterilerine başladılar.

Batı Bengal'deki muhalif partiler koalisyonu da verimli arazilerin sanayide kullanılmasına karşı olduklarını belirterek, Tata'ya karşı bayrak açtılar.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ise Tata'yı Batı Bengal'de tutmak için siyasetçilere birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunarak, Ratan Tata'ya destek verdiler.

Nano'nun, yıl sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor.

Batı Bengal, 1 milyardan fazla insanın üçte ikisinin geçimini tarımdan sağladığı Hindistan'da, tarım arazileri üzerinde fabrika kurulması yüzünden ulusal tartışmaların merkezi haline geldi.

Tata Grup, otomotiv sektörünün yanı sıra çelik sanayi, yazılım hizmetleri, oteller, kimya sektörü ve sigorta alanlarında faaliyet gösteriyor.