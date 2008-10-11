En tutumlu bölge hangisi?

MasterCard tarafından altı ayda bir düzenlenen MasterIndex Araştırmasının Ağustos 2008 sonuçlarına göre, tasarruf yapmaya en eğilimli bölge Karadeniz bölgesi oldu.



Araştırmanın sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Karadenizlilerin tasarruf aracı olarak yastık altını tercih ettikleri belirtilerek, ellerine geçen fazladan 40 bin YTL ile, İç Anadolu Bölgesi halkının altın almayı, Ege,Marmara Bölgesinde yaşayanların bu parayı gezi-eğlence-tatil, alışveriş gibi seçeneklerle değerlendirmeyi diğer bölgelere oranla daha fazla istediği kaydedildi. MasterCard tarafından gerçekleştirilen MasterIndex Araştırmasında, Türk Halkının kredi kartı kullanım, tasarruf ve yatırım eğilimleri bölgesel bazlı olarak incelendi.



Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, Karadenizlilerin yüzde 51,2'si tasarruf yapma eğilimi göstererek yüzde 36 olan Türkiye ortalamasının üzerine çıkıyor. Tasarruf araçları arasından dövize yatırım yapmada Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi öncü olurken, Karadenizliler tasarruf aracı olarak genelde yastık altını (yüzde 20,5) tercih ediyor.





Doğu ve Güney Doğu Anadolu



Araştırma kapsamında sorulan "Fazladan 40 Bin YTL'niz olsa nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna tüm bölgelerde verilen ilk cevap her seneki gibi bu sene de (yüzde 36 ile) "Ev alırım" oldu. En yüksek oranla (yüzde 55,6 ile) ev almayı isteyen bölge Doğu-Güney Doğu Anadolu halkı, bunun ardından sağlık (yüzde 30,3) ve eğitim (yüzde 25,3) harcaması yapmayı tercih ediyor. Karadenizliler bu rakamı özellikle sağlıkları (yüzde 32,3) ve yeni iş kurmak için (yüzde 13,4) harcayacaklarını belirtirken, İç Anadolu Bölgesi halkının tercihi altına yatırım yapmak (yüzde 25,6) oldu. Ege-Marmara Bölgesi halkı ise gezi, eğlence, tatil, alışveriş ve elektronik eşya alımı tercihleri ile diğer bölgelere fark atıyor.



Kredi kartı sahiplğinde lider İç Anadolu



MasterIndex Araştırmasından çıkan verilere göre, kredi kartı sahipliğinde lider bölge yüzde 70,9 ile İç Anadolu Bölgesi. İç Anadolu Bölgesini yüzde 55,7 ile Akdeniz, yüzde 49,1 ile Ege-Marmara Bölgesi izliyor. Banka kartı sahipliğinde de İç Anadolu Bölgesi diğer bölgelere oranla önde gidiyor. Bu bölgede yaşayanların yüzde 72,6'sı banka kartı sahibi olduğunu söylüyor. İç Anadolu

Bölgesini yüzde 65,2 ile Ege-Marmara Bölgesi, yüzde 58,3'le Karadeniz Bölgesi izliyor. İç Anadolu Bölgesinde yaşayan halk minimum 11 YTL'nin üzerindeki harcamaları için kartlarını ceplerinden çıkarıyorlar. Bu rakam Karadeniz Bölgesinde 35 YTL'ye, Ege-Marmara ve Akdeniz Bölgesinde 51 YTL;ye, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise 101 YTL'ye çıkıyor. Araştırma katılımcılarına kredi kartlarını ne sıklıkta kullandıkları sorulduğunda, "haftada bir iki kere kullanırım" şeklinde yanıt veren diğer tüm bölgelerin aksine Ege-Marmara Bölgesinde yaşayanlar kredi kartlarını ayda 2 kere kullandıklarını ifade ediyorlar. Yeni kart tercihinde ise, İç Anadolu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde kart faizinin düşüklüğü en önemli faktör olarak ortaya çıkarken, diğer bölgelerde ise en önemli faktör güven duyulan bankanın kartı olması.



Katılımcılara kredi kartlarında biriken puanları harcama yolları sorulduğunda, Ege-Marmara ve Karadeniz Bölgesi halkının puanlarını biriktirerek bir ihtiyaçlarını karşıladıkları, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesindekilerin ise hemen harcamayı tercih ettikleri ortaya çıktı.

