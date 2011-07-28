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Dünya

EN SÜPERİ WOLVERİNE  LONDRA (A.A)

28 Temmuz 2011 16:48

-EN SÜPERİ WOLVERİNE  LONDRA (A.A) - 28.07.2011 - Sinema severler, en etkileyici güce sahip kahraman olarak X-Men karakterlerinden Wolverine'i seçti. Avrupa film kiralama servisi Lovefilm tarafından 3 bin üyesi arasında yapılan kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, süper kahramanların sahip olduğu süper güçler arasında Wolverine'in herhangi bir yarayı ya da hastalığı iyileştirme gücü etkileyici bulundu. Diğer bir X-Men karakteri olan Profesör X de telepati gücüyle, listede ikinci sıraya yerleşti.   Süperman'in uçma kabiliyeti üçüncü sırada yer alırken, Örümcek Adam ise listede sondan birinci oldu.  En etkileyici süper güçler listesi şöyle: 1. Hızlı iyileştirme - Wolverine, X-Men (yüzde 22)    2. Telepatik güçler - Profesör X, X-Men (yüzde 21)    3. Uçma gücü - Süperman, Süperman (yüzde 15)    4. Süper güç - The Hulk, The Hulk (yüzde 11)    5. Görünmezlik - Sue Storm, Fantastik Dörtlü (yüzde 8)    6  Hava kontrolü - Storm, X-Men (yüzde 7) ve Ateş-The Human Torch, Fantastik Dörtlü (yüzde 7)    8. Süper duyular - Daredevil, Daredevil (yüzde 4)    9. Örümcek ağı - Örümcek Adam, Örümcek Adam (yüzde 3)    10. Süper hız - Dash, İnanılmaz Aile (yüzde 2)  

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