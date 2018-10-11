En son kadına tacizle gündeme geldi; işte Arda Turan'ın 'vukuatları'

Başakşehirli Arda Turan, en son olarak Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözle taciz edip şarkıcının burnunu kırmasıyla gündeme geldi. Türkiye'yi yurt dışında da temsil eden Turan'ın gündeme geldiği skandallar sadece bununla bitmiyor. Turan, gazeteciye saldırmaktan hakemi tartaklamaya, birçok konu ile Türkiye gündemi meşgul etti.

Hürriyet'in derlemesine göre Arda Turan'ın gündeme geldiği olaylar şöyle:

22 Kasım 2006: Galatasaray’ın Bordeaux maçında rakip takımoyuncularından Jurietti’ye kafa attı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

21 Nisan 2010: Bursaspor maçının hazırlıklarını Florya’da yapan Galatasaray’ın idmanında Arda Turan ve Caner Erkin, bir ikili mücadele sonrasında birbirine girdi. Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı.

9 Mayıs 2015: Arda, Atletico’da forma giydiği dönemde Barcelona maçındaki bir pozisyonda çıldırdı. Yaşanan pozisyon sonrasında faul çalınmayınca kramponunu çıkartarak yan hakemin olduğu bölgeye doğru fırlattı.

6 Haziran 2017: Arda Turan, Milli Takım’ın Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı.Ardından ‘Yine olsa yine yaparım’ diyerek Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

4 Mayıs 2018: Sivasspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hakareti nedeniyle 16 maç men ile tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan’ın hakemlere, “Şerefsizler! Hepinizi öldürmek lazım!” dediği ortaya çıktı