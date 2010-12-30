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Dünya

En sinir bozucu ünlü: Carla Bruni

Nicolas Sarkozy'nin eşi şarkıcı, model Carla Bruni yüzde 52oyla 'en sinir bozucu' ünlü seçildi.

30 Aralık 2010 02:00

T24- Fransa'da yapılan bir ankette Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi şarkıcı, model Carla Bruni yüzde 52oyla 'en sinir bozucu' ünlü seçildi.
 

Zenginlik, şıklık ve güçlü bir eş... Carla Bruni her şeye sahip gibi görünüyor ancak kamuoyu nedense eski modeli pek benimsemiyor. Yapılan bir araştırmaya göre Fransızlar başkanları Sarkozy'nin eşi Bruni'yi yüzde 52 oranla ülkenin en sinir bozucu ünlüsü olarak görüyor.


Başkan Nicolas Sarkozy'nin de ülkenin en sinir bozucu politikacılarından biri seçildiği anketin ünlüler listesinde ikinci ve üçüncü sırayı yüzde 47 ile aktör Alain Delon ve yüzde 46 ile Gerard Depardieu alıyor.

Bruni, Şubat ayında tarihçi Patrick Weber tarafından yazılan kitapta 'boş kafalı bir moda kurbanı' olarak anılmıştı.


First Lady Mart ayında da şarkıcı Benjamin Biolay'le ilişki yaşamakla suçlanmış ve dedikoduları inkar etmeye zxorlanmıştı.

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