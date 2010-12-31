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Dünya

EN SİNİR BOZUCU CARLA BRUNİ

31 Aralık 2010 11:41

-EN SİNİR BOZUCU CARLA BRUNİ-SARKOZY ANKARA (A.) - 31.12.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, en "sinir bozucu" ünlü seçildi. Fransız dergisi VSD'nin yaptığı bir ankette, İtalya doğumlu şarkıcı ve model Carla Bruni, "tokatlamak istediğiniz kişiler" listesinde yüzde 52 oy oranı ile birinci sırada yer aldı. Bruni'yi, aktörler Alain Delon ve Gerard Depardieu ile futbolcu Eric Cantona izledi. VSD'ye göre, Bruni'nin gözden düşmesinin sebeplerinden biri burjuva yaşam tarzı, diğeri de Fransız halkı arasındaki monarşi karşıtlığı olan "Marie-Antoinette" sendromu.

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