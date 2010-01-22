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Spor

'En sevdiğim lig İngiltere'

Galatasaraylı futbolcu Mehmet Topal, hedefleri arasında Avrupa'da futbol oynamak olduğunu, İngiltere Premier Lig'in favorisi olduğunu söyledi.

22 Ocak 2010 02:00

T24 -  Galatasaraylı futbolcu Mehmet Topal, önlerinde çok zorlu bir maç dönemi olduğunu belirtirken, bu dönemde elde edecekleri sonuçların hedefleri için önemine değindi.


Mehmet Topal, Galatasaray TV'de katıldığı programda soruları yanıtlarken, ''Ligin ikinci yarısında ilk 5 haftanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çok zorlu bir viraja gireceğiz. UEFA Avrupa Ligi'nde, Turkcell Süper Lig'de maçlar yapacağız. Önümüzdeki bir ayı çok az puan kaybıyla atlatırsak, sezon sonu şampiyonluğa ulaşacak takımın biz olacağımızı düşünüyorum'' dedi.


Antalya'daki kamp döneminde, ilk yarıda yaptıkları hatalar üzerinde durduklarını kaydederek, ''İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk yarıdaki hataları yapmayıp, daha dikkatli olup, son dakikalarda gol yeme alışkanlığımızı bitirip en iyi şekilde lige devam etmek istiyoruz'' diyen Mehmet Topal, yeni transferlerden Neill için de ''Lucas Neill gerçekten çok iyi ve nokta transfer. Takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Kendini kanıtlamış bir futbolcu'' ifadelerini kullandı.


''En sevdiğim lig İngiltere"


Mehmet Topal, hedefleri arasında Avrupa'da futbol oynamak olduğunu vurgularken, İngiltere Premier Lig'in favorisi olduğunu dile getirdi.


En sevdiği ligin İngiltere olduğunu kaydeden başarılı oyuncu, ''Eğer orada oynamadan ölürsem bu dünyadan gözüm açık giderim. Ama Galatasaray bu ülkenin en büyük kulübü. Benim hayatımda yaptığım en büyük doğrum bu kulübe gelmek ve sevdiğim takımda mücadele ederek onun için ter dökmektir'' diye konuştu.

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