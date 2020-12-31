"En sessiz yılbaşı gecesi": Dünya, Koronavirüs'le bir yılın sonunda 2021'e girmeye hazırlanıyor

Dünya genelinde milyonlarca insan yeni yıla, Koronavirüs salgını, karantina ve kısıtlamalar gölgesinde girmeye hazırlanıyor. Yeni yılla birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de tespit edilen "gizemli hastalığın" Covid-19 olduğunu duyurmasının üzerinden bir yıl geçmiş olacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2020'nin sonuna gelirken dünya genelinde 1.79 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 için aşı gelişmeleri pek çok ülkede başlamış olsa da bu yılbaşı daha öncekilerden farklı geçecek.

Koronavirüs'ün bir mutasyonunun tespit edildiği Britanya'da insanlara yılbaşı partilerini bir sonraki yıla bırakmaları "Covid-19'un kalabalıkları sevdiği" söylendi. Ülkede gittikçe artan Koronavirüs vakaları nedeniyle İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin ağır yük altına girdiği belirtilirken Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, "Yıl sonu geldiğini ve geleneksel olarak bugünde insanların kutlama yaptığını biliyoruz. Ancak bu yıl herkesin Koronavirüs önlemlerine uygulamaya devam etmesi ve evlerinde kalması hayati anlamda önemli" dedi.

Fransa'da yılbaşı kutlamalarını önlemek ve sokağa çıkma yasağını uygulamak için 100 bin polis ve jandarma görev yapacak. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sokağa çıkma yasağının başlayacağı 20.00'den itibaren kent merkezleri ve bazı dış mahallelerde güvenlik güçlerinin görünür olacağını belirtti. Başkent Paris'te akşam saatlerinde metro hatlarının yarısı da kapalı olacak. Darmanin, ülkede toplu taşımanın tamamen kapatılmasının da değerlendirilmesini istedi.

Aşamalı kısıtlamaların uygulandığı Almanya'da Başbakan Angela Merkel, bu yılın 15 yıllık başbakanlığında en zoru olduğunu söyledi. Merkel, "Bütün endişe ve şüphelere rağmen yeni yıla umutla bakıyorum" dedi.