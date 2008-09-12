En seksi politikacı

Amerikan erkek dergisi Maxim, dünyanın en seksi kadın politikacılarını seçti. 10 siyasetçinin yer aldığı listenin tepesine, İtalyan politikacı ve eski porno yıldızı Mara Carfagna oturdu. Onu, Sarah Palin ile Ruby Dhalla takip etti.



Mara Carfagna: Halkların Özgürlüğü Partisi üyesi ve Eşit Fırsatlar Bakanı Carfagna, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor. Başbakan Silvio Berlusconi bile onunla ilgili olarak, "Bekar olsaydım, Mara ile evlenirdim" diye konuşmuştu.



Sarah Palin: Alaska Valisi ve John McCain’in başkan yardımcısı adayı Palin, 1984 Wasilla güzeli seçilmişti. McCain’in oylarını artırdı, Hillary destekçilerini çaldı.



Ruby Dhalla: Kanada Avam Kamarası’nın Liberal üyesi. Dhalla, Liberallerin en kıymetli üyesi. O kadar ki, muhalefet, kendi tarafına çekmek için elinden geleni yaptı.



Yulia Timoşenko: Ukrayna Başbakanı Yulia, 1996’da parlamentoya girdiğinde büyük ses getirdi. Saçını da özel biçimde toplayınca bir anda dikkatleri üzerine çekti.



Segolene Royal: Fransa’da Sosyalist Parti üyesi ve Poitou-Charentes bölgesi başkanı. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin rakibi olduğu seçimde yüzde 46 oy aldı.



Listedeki diğer isimler:



Belinda Stronach: Kanada Avam Kamarası üyesi

Mary Bono Mack: ABD Kongresi üyesi

Gretchen Whitmer: Michigan Eyalet Senatosu üyesi

Stephanie Herseth: ABD Kongresi üyesi

Nicole Parra: California Eyalet Kurulu üyesi